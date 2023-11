Revolutionierung der Datenwiederherstellung: Innovationen der University of Sydney

In einer bahnbrechenden Leistung haben Wissenschaftler der Universität Sydney ein neues Datenwiederherstellungssystem (DRS) entwickelt und erfolgreich getestet, das das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Wissenschaftler wichtige Informationen aus Weltraummissionen abrufen, zu verändern. Das DRS wurde kürzlich während einer NASA-Mission zur Kartierung dunkler Materie um Galaxienhaufen eingesetzt und erwies sich als bahnbrechend.

Das Anfang des Jahres gestartete Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT) erlitt bei der Landung in Argentinien Schäden. Zwei DRS-Pakete mit über 200 Gigabyte an wertvollen Daten konnten jedoch sicher landen. Diese Pakete umfassen eine detaillierte Karte der Dunklen Materie und faszinierende Fotos des Weltraums.

Unter der Leitung von Dr. Ellen Sirks von der School of Physics der University of Sydney veröffentlichte das an der Studie beteiligte Team internationaler Wissenschaftler seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift Aerospace. Die Studie liefert nicht nur Anweisungen zum Aufbau des DRS, sondern betont auch, wie wichtig es ist, den Datenabruf im schlimmsten Fall sicherzustellen.

Das DRS besteht aus kleinen Computern, die mit SD-Karten zur Datenspeicherung ausgestattet sind, einer maßgeschneiderten „Find My Phone“-Satellitenverbindung und Fallschirmen, die in Schaumstoffgehäusen untergebracht sind. Gewöhnliche Gegenstände wie Hähnchenbratbeutel werden verwendet, um die Verpackungen wasserdicht zu machen. Dieses innovative Design ermöglicht einen sicheren Datenabruf, selbst wenn das primäre Kommunikationssystem ausfällt.

Der Erfolg des DRS während der NASA-Mission ist ein bedeutender Meilenstein. Laut Dr. Sirks spielte das System eine entscheidende Rolle bei der Rettung der Missionsdaten, nachdem das Teleskop zerstört wurde und die Kommunikation mit hoher Bandbreite verloren ging.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Was ist dunkle Materie?

A: Unter Dunkler Materie versteht man eine unsichtbare Substanz mit einer sechsmal größeren Masse als normale Materie im Universum, die jedoch nicht direkt beobachtet werden kann.

F: Wie funktioniert das Datenwiederherstellungssystem?

A: Das Datenwiederherstellungssystem besteht aus kleinen Computern mit SD-Karten zur Datenspeicherung, einer „Find My Phone“-Satellitenverbindung und Fallschirmen. Es ermöglicht den sicheren Abruf von Daten von Weltraummissionen, selbst unter schwierigen Umständen.

F: Seit wann entwickelt die University of Sydney das DRS?

A: Die University of Sydney entwickelt das Datenwiederherstellungssystem seit etwa fünf Jahren.

F: Warum ist der Datenabruf bei Weltraummissionen so wichtig?

A: Der Datenabruf ist bei Weltraummissionen von entscheidender Bedeutung, da er sicherstellt, dass wertvolle Informationen nicht verloren gehen, selbst im Falle eines Misserfolgs der Mission oder einer Kommunikationsstörung.

F: Welche Vorteile bietet der Einsatz ballonbasierter Teleskope?

A: Ballonbasierte Teleskope bieten die Qualität von Weltraumteleskopen zu einem Bruchteil des Budgets und sind somit eine kostengünstige Option für wissenschaftliche Beobachtungen.

Quelle:

Universität Sydney. (2023, 14. November). [Forscher der Universität Sydney entwerfen ein System, um bei dramatischen Landungen Daten vom Himmel zu retten. Phys.org.](https://phys.org/news/2023-11-downloading-nasa-dark-clouds.html)