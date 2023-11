Neues Wiederherstellungssystem rettet NASA-Missionsdaten

Forscher der Universität Sydney haben ein bahnbrechendes Wiederherstellungssystem entwickelt, das wichtige Daten einer NASA-Mission rettete. Das System hat erfolgreich Gigabytes an Informationen von einem ballonbasierten Teleskop abgerufen, selbst nachdem die Kommunikation ausgefallen war und das Teleskop bei der Landung beschädigt wurde.

Die als Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT) bekannte Mission wurde vom Flughafen Wānaka in Neuseeland gestartet. Unter einem riesigen, mit Helium gefüllten Ballon schwebend, schwebte das Teleskop um die Erdatmosphäre und absolvierte dabei 5.5 Runden um die Welt. Bei der Landung in Argentinien wurde das Teleskop jedoch beschädigt.

Trotz der Schäden am Teleskop konnten zwei vor der Landung eingesetzte Datenrettungssystempakete sicher per Fallschirm absteigen und wichtige Daten bewahren. Dazu gehören eine detaillierte Karte der Dunklen Materie, die Galaxien umgibt, und atemberaubende Fotos des Weltraums. Dunkle Materie, eine unsichtbare Substanz mit der sechsfachen Masse der regulären Materie, bleibt im Universum ein Rätsel.

Dr. Ellen Sirks von der School of Physics der University of Sydney leitete eine in der Zeitschrift Aerospace veröffentlichte Studie, in der sie das Design des Datenwiederherstellungssystems detailliert beschreibt. Die Studie betont die Bedeutung des Schutzes von Daten in Worst-Case-Szenarien und unterstreicht den Erfolg des Wiederherstellungssystems während der Live-Science-Mission.

Das Datenwiederherstellungssystem besteht aus kleinen Computern mit SD-Karten zur Datenspeicherung, einer „Find My Phone“-Satellitenverbindung und Fallschirmen. Diese Komponenten sind zur Wasserdichtigkeit in Schaumstoffgehäusen untergebracht, die aus gewöhnlichen Gegenständen wie Hähnchenbratbeuteln bestehen.

Der Abruf der Datenpakete verlief nicht ohne Herausforderungen. Das unwegsame Gelände und das Vorhandensein von Pumaspuren in der Nähe eines der Pakete erforderten die Hilfe der örtlichen Polizei in Argentinien. Dennoch wurden die Pakete erfolgreich wiederhergestellt.

Dieses bahnbrechende System hat die Aufmerksamkeit der NASA auf sich gezogen, die nun über die Produktion ähnlicher Bergungspakete für zukünftige Wissenschaftsmissionen nachdenkt. Der Erfolg des Datenwiederherstellungssystems zeigt sein Potenzial, wichtige Daten bei Lufteinsätzen zu bewahren und sicherzustellen, dass wertvolle Informationen nicht unter unvorhergesehenen Umständen verloren gehen.

FAQ:

F: Was ist das Super Pressure Balloon Imaging Telescope (SuperBIT)?

A: SuperBIT ist ein ballonbasiertes Teleskop, das von der NASA gestartet wurde, um bildgebende Beobachtungen des Weltraums durchzuführen.

F: Was ist dunkle Materie?

A: Dunkle Materie ist eine unsichtbare Substanz, deren Masse sechsmal größer ist als die der regulären Materie im Universum.

F: Wie funktioniert das Datenwiederherstellungssystem?

A: Das Datenwiederherstellungssystem besteht aus kleinen Computern mit SD-Karten zum Speichern von Daten, einer „Find My Phone“-Satellitenverbindung und Fallschirmen. Diese Komponenten sind zum Schutz in Schaumstoffgehäusen untergebracht.

F: Plant die NASA, ähnliche Wiederherstellungspakete zu produzieren?

A: Ja, die NASA erwägt die Erstellung von Wiederherstellungspaketen basierend auf dem Erfolg des von Forschern der University of Sydney entwickelten Datenwiederherstellungssystems.