Doppeltes Problem: Entdeckung eines zweiten Toxins, das vom „Eagle Killer“-Bakterium produziert wird

Ein Forschungsteam unter der Leitung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Freien Universität Berlin hat ein zweites Toxin entdeckt, das vom Cyanobakterium Aetokthonos hydrillicola produziert wird. Dieses Bakterium ist für seine schwierige Kultivierung bekannt und produziert zwei Toxine, eine Seltenheit unter Cyanobakterien. Vor zwei Jahren entdeckte das Team, dass das erste Toxin dieses Bakteriums für eine Krankheit verantwortlich ist, die Löcher im Gehirn von Weißkopfseeadlern in den USA verursacht.

In ihrer neuesten Forschung identifizierte und charakterisierte Markus Schwark von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg das zweite Toxin. Dieses Toxin mit dem Namen „Aetokthonostatin“ weist strukturelle Ähnlichkeiten mit Toxinen auf, die in marinen Cyanobakterien vorkommen und derzeit in Medikamenten zur Krebsbehandlung verwendet werden. Die Entdeckung dieses zweiten Toxins könnte möglicherweise zur Entwicklung neuer Medikamente zur Krebsbekämpfung führen.

Die Existenz dieses Toxins wird schon seit längerem vermutet. Frühere Untersuchungen zeigten, dass ein Extrakt aus A. hydrillicola selbst in Abwesenheit des zuvor identifizierten Toxins hochtoxisch für Zellen war. Weitere Untersuchungen ergaben, dass A. hydrillicola ein weiteres, hochwirksames Toxin produzieren muss.

Dr. Jan Mareš und sein Team von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften bestimmten die Gene, die für die Synthese des neuen toxischen Moleküls verantwortlich sind. Die Forscher empfehlen die Überwachung von Gewässern, die das Trinkwassernetz versorgen, da A. hydrillicola in amerikanischen Seen und Flüssen gedeiht. Diese Überwachung trägt dazu bei, potenzielle Risiken für die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie beleuchtet die faszinierenden und gefährlichen Eigenschaften von A. hydrillicola. Mit weiteren Forschungen hoffen Wissenschaftler, mehr über diese Toxine herauszufinden und ihre Wirkung möglicherweise für medizinische Zwecke zu nutzen.

Quellen:

– Markus Schwark et al, Mehr als nur ein Adlerkiller: Das Süßwasser-Cyanobakterium Aetokthonos hydrillicola produziert hochgiftige Dolastatin-Derivate, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2219230120