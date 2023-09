Dopamin freisetzende Gehirnzellen spiegeln die Absichten von Singvögeln während der Balz wider

By

Eine aktuelle Studie von Forschern des Zuckerman Institute in Columbia und der Cornell University hat faszinierende Einblicke in das Verhalten männlicher Zebrafinken während der Balz gewonnen. Die Studie ergab, dass die Gehirnzellen männlicher Finken dieser Aktivität Vorrang vor allem anderen einräumen, was eine einzigartige Verhaltensänderung und die Neupriorisierung bestimmter Gehirnzellen zeigt.

Die Forscher hatten zuvor männliche Finken beim Üben ihrer Balzgesänge beobachtet und festgestellt, dass die Produktion von Dopamin, einem chemischen Signal im Gehirn, abnahm, wenn die Vögel Fehler machten. Umgekehrt stieg die Dopaminproduktion an, wenn die Vögel den Gesang richtig vorführten, was als Belohnungssignal für ihre gute Leistung fungierte.

In dieser neuen Forschung haben die Wissenschaftler Dopaminschwankungen in Situationen gemessen, in denen männliche Finken zwischen mehreren Zielen wählen mussten, etwa ihren Gesang üben, Wasser finden oder einen Partner anlocken. Sie fanden heraus, dass die auf Dopamin basierenden Fehlersignale im Zusammenhang mit der Suche nach Wasser oder der Gesangsprobe unterdrückt wurden, wenn es um Balz ging und das Finkenmännchen als Reaktion auf seinen Gesang externes Feedback von einem Weibchen erhielt. Gleichzeitig verstärkte sich das Belohnungssignal für die gute Darbietung des Liedes, um bei der Frau eine Reaktion hervorzurufen.

Diese Studie liefert den ersten Nachweis einer sozial bedingten Verschiebung dopaminerger Fehlersignale, was darauf hindeutet, dass das Selbstbewertungssystem des Gehirns während der Leistung möglicherweise heruntergefahren oder ausgeschaltet wird und stattdessen empfänglicher für soziales Feedback wird. Die Forscher glauben, dass diese Ergebnisse weitreichendere Auswirkungen auf das Verständnis anderer Arten von Lernen und Verhalten haben könnten, die auf interner Selbsteinschätzung beruhen, wie etwa Sprache, Musik und verschiedene erlernte Verhaltensweisen.

Weitere Forschung ist erforderlich, um zu untersuchen, inwieweit diese Verhaltenssysteme bei verschiedenen Arten und Arten des Lernens eine Rolle spielen. Das Verständnis der neuronalen Mechanismen hinter diesen Verhaltensänderungen könnte wertvolle Einblicke in das menschliche Lernen und die Leistung liefern.

Quellen:

Jesse Goldberg, Dopaminerge Fehlersignale stimmen sich während der Balz auf soziales Feedback um, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06580-w

Zitat: Dopamin freisetzende Gehirnzellen spiegeln die Absichten von Singvögeln während der Balz wider (2023, 27. September), abgerufen am 27. September 2023 von https://phys.org/news/2023-09-dopamine-releasing-brain-cells-song-bird. html