Skywatching-Highlights für Oktober 2023

Der Oktober 2023 verspricht eine Reihe himmlischer Ereignisse, die Himmelsbeobachter in ihren Bann ziehen werden. Der Höhepunkt des Monats ist eine „Feuerring“-Sonnenfinsternis, die am 14. Oktober in ganz Amerika sichtbar sein wird. Diese partielle Sonnenfinsternis wird ein atemberaubendes Schauspiel bieten, bei dem die Sonne als schmaler Lichtring erscheint. Der Weg der Sonnenfinsternis wird über Südkanada, den Westen der USA sowie Mittel- und Südamerika verlaufen. Auch außerhalb des Pfades der ringförmigen Sonnenfinsternis können Betrachter je nach Standort noch Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis werden.

Neben der Sonnenfinsternis wird es noch weitere faszinierende Konstellationen der Himmelskörper geben. Am 2. Oktober geht der Mond einige Stunden nach Sonnenuntergang auf und erscheint ganz nah am Sternhaufen der Plejaden. Dies wird eine großartige Gelegenheit sein, den Mond und die Plejaden gemeinsam am Nachthimmel zu beobachten. Am 10. Oktober wird Venus vor Sonnenaufgang im Osten sichtbar sein, begleitet von einer schlanken Mondsichel. Das helle Herz des Löwen Löwe, der bläulich-weiße Stern Regulus, wird auch zwischen Venus und Mond sichtbar sein.

Darüber hinaus können Zuschauer am 23. Oktober ein paar Stunden nach Sonnenuntergang in Richtung Süden blicken, um den Mond zu beobachten, der direkt unter dem Planeten Saturn hängt. Diese große Nähe zum Himmel erleichtert die Betrachtung beider Objekte durch ein Teleskop. Der Vollmond wird am 28. Oktober zusammen mit dem Planeten Jupiter aufgehen und einen atemberaubenden Anblick bieten, wenn zwei der hellsten Objekte am Himmel zusammenkommen.

Der Oktober 2023 ist auch ein aufregender Monat für die Weltraumforschung, da die NASA die Psyche-Mission starten wird, um einen einzigartigen metallreichen Asteroiden zu untersuchen. Diese Mission zielt darauf ab, die Entstehung von Planeten zu verstehen, indem sie diesen Asteroiden untersucht, von dem angenommen wird, dass er hauptsächlich aus Eisen und Nickel besteht. Während Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse des Universums entschlüsseln, bieten diese himmlischen Ereignisse sowohl Amateuren als auch Experten die Möglichkeit, die Wunder des Kosmos zu bestaunen.

Quellen:

– Jupiter: Der größte Planet im Sonnensystem und der fünfte Planet von der Sonne aus.

– Saturn: Der sechste Planet der Sonne mit der zweitgrößten Masse im Sonnensystem.

– Venus: Der zweitnächste Planet der Sonne, aufgrund seiner ähnlichen Zusammensetzung und Nähe zur Sonne auch als „Schwesterplanet“ der Erde bekannt.

– NASA: Die Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde, verantwortlich für das zivile Raumfahrtprogramm und die Luft- und Raumfahrtforschung.