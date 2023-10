Verletzungen beim Gehen mit Hunden: So bleiben Sie beim Gassigehen mit Ihrem Haustier sicher

By

Gassigehen mit dem Hund ist eine beliebte Aktivität, die sowohl Besitzern als auch ihren pelzigen Begleitern Bewegung und Vergnügen bietet. Jüngste Untersuchungen haben jedoch einen besorgniserregenden Anstieg der Verletzungen beim Gehen mit Hunden ergeben. Eine in der Fachzeitschrift Medicine & Science in Sports & Exercise veröffentlichte Studie untersuchte zwischen 400,000 und 2001 über 2020 Verletzungen beim Gehen mit Hunden und stellte fest, dass sich die Verletzungsrate in diesem Zeitraum vervierfachte.

Die Studie identifizierte Frauen im Alter zwischen 40 und 64 Jahren als die am häufigsten verletzte Bevölkerungsgruppe. Die drei am häufigsten gemeldeten Verletzungen waren Fingerfrakturen, traumatische Hirnverletzungen und Schulterzerrungen. Diese Verletzungen können langanhaltende Auswirkungen haben und das Wohlbefinden der Hundebesitzer erheblich beeinträchtigen.

Einer der Hauptgründe für diese Verletzungen ist mangelnde Vorbereitung und Training. Laut Katelin Thomas, Inhaberin von K-9 Turbo Training in Ferndale, bringen etwa 99 % der Hundebesitzer ihren Haustieren nicht ausreichend bei, an der Leine zu laufen, bevor sie erwarten, dass sie sich beim Spaziergang gut benehmen. Unzureichendes Training kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, gibt Thomas einige wertvolle Tipps. Erstens wird empfohlen, eine standardmäßige XNUMX m lange Leine anstelle einer ausziehbaren Leine zu verwenden, da dies zu Stolper- und Verhedderungsgefahren führen kann. Auch der richtige Umgang mit der Leine ist entscheidend. Thomas empfiehlt, die Leine mit einer Hand durch die Schlaufe am Ende zu führen und sie mit der anderen Hand etwa ein Drittel nach unten zu halten. Vermeiden Sie es, die Leine um Finger oder Handgelenke zu wickeln, um ein Verheddern zu verhindern.

Die Verwendung eines Frontclip-Geschirrs anstelle eines Halsbandes ist eine weitere Sicherheitsmaßnahme. Diese Geschirre verfügen über eine vordere Clipbefestigung, die die Zugbewegung auf den Besitzer umleitet, anstatt dem Hund zu erlauben, nach vorne zu drängen. Dies reduziert die Belastung des Besitzers und verringert das Verletzungsrisiko.

Darüber hinaus ist es wichtig, bei Spaziergängen Leckereien dabei zu haben. Ablenkungen können dazu führen, dass Hunde ziehen oder rennen, was das Unfallrisiko erhöht. Durch das Anbieten von Leckereien können Besitzer den Fokus ihrer Haustiere lenken und gewünschte Verhaltensweisen verstärken, wie z. B. lockeres Gehen an der Leine und Aufmerksamkeit.

Schließlich sollten Besitzer daran denken, dass sie und ihre Hunde ein Team sind. Bei Spaziergängen ist es wichtig, aufmerksam und wachsam zu bleiben, um mögliche Ablenkungen zu erkennen und einen Plan für den Umgang damit zu entwickeln. Eine Behandlung mit positiver Verstärkung kann sehr effektiv sein, um die Aufmerksamkeit des Hundes zu fesseln und die Kontrolle zu behalten.

Verletzungen beim Gehen mit Hunden können durch die Umsetzung dieser Sicherheitstipps und den Schwerpunkt auf richtiges Training und Vorbereitung erheblich reduziert werden. Durch die Priorisierung der Sicherheit können Hundebesitzer weiterhin die Vorteile dieser Aktivität genießen und gleichzeitig das Unfallrisiko minimieren.

