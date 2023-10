Treibt die Urbanisierung die Pflanzenentwicklung voran? Untersuchung der Auswirkungen städtischer Wärmeinseln auf die Variation der Blattfarbe

Die Urbanisierung hat große Landflächen auf der Erde verändert und vom Menschen geschaffene Lebensräume geschaffen, die als städtische Umgebungen bekannt sind. Diese Umgebungen üben selektiven Druck auf ihre Bewohner aus, einschließlich der Belastung durch wärmespeichernde Oberflächen, die städtische Wärmeinseln bilden. Während frühere Forschungen die Auswirkungen von städtischem Hitzestress auf die Tierentwicklung untersucht haben, sind seine Auswirkungen auf Pflanzen noch weitgehend unerforscht.

Um diese Forschungslücke zu schließen, untersuchte ein Forscherteam unter der Leitung von außerordentlichem Professor Yuya Fukano von der Chiba-Universität in Japan, wie städtische Hitzeinseln die Blattfarben von Oxalis corniculata beeinflussen, einer Pflanze, die allgemein als Kriechender Waldsauerampfer bekannt ist. Diese Pflanze weist Variationen in der Blattfarbe auf, die von Grün bis Rot reicht, und kommt sowohl in städtischen als auch nichtstädtischen Räumen auf der ganzen Welt vor. Frühere Studien deuten darauf hin, dass diese Farbvariationen als evolutionäre Anpassungen wirken, um die Pflanze vor Umweltstress zu schützen, wobei rote Pigmente in den Blättern hitze- und lichtbedingte Schäden abmildern sollen.

Durch Feldbeobachtungen, die in städtischen und nichtstädtischen Regionen auf lokaler, landschaftlicher und globaler Ebene durchgeführt wurden, fanden die Forscher heraus, dass rotblättrige Varianten des Kriechenden Waldsauerampfers häufig in der Nähe von undurchlässigen Oberflächen in städtischen Gebieten zu finden sind, während grünblättrige Varianten in städtischen Gebieten vorherrschen Grünflächen. Dieses geografische Muster war auf der ganzen Welt einheitlich und bestätigte einen Zusammenhang zwischen Urbanisierung und Blattfarbvariationen beim Kriechenden Waldsauerampfer.

Weitere Experimente wurden durchgeführt, um die adaptiven Vorteile dieser Blattfarbvariationen zu quantifizieren. Die Ergebnisse zeigten, dass Rotblattvarianten bei hohen Temperaturen bessere Wachstumsraten und eine höhere Photosyntheseeffizienz aufwiesen, während Grünblattvarianten bei niedrigeren Temperaturen gediehen. Rotblättrige Varianten zeigten eine höhere Stresstoleranz und waren in städtischen Gebieten mit geringer Pflanzendichte konkurrenzfähiger, während grünblättrige Varianten in üppig grünen Gebieten gediehen.

Genetische Analysen deuteten darauf hin, dass sich die rotblättrige Variante von O. corniculata möglicherweise mehrfach aus der ursprünglichen grünblättrigen Pflanze entwickelt hat. Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die laufende Entwicklung in städtischen Gebieten und unterstreicht die Bedeutung des Verständnisses der Pflanzenanpassung an städtische Wärmeinseln für eine nachhaltige Pflanzenproduktion und Ökosystemdynamik.

Um ein umfassendes Verständnis der Pflanzenanpassung an städtische Wärmeinseln zu erhalten, sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um über die Blattfarbe hinaus weitere Pflanzenmerkmale zu erforschen.

Quelle: Yuya Fukano et al., Von Grün zu Rot: Städtischer Hitzestress treibt die Entwicklung der Blattfarbe voran. Wissenschaftliche Fortschritte (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Universität Chiba)