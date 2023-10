Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Blitze auf der Venus möglicherweise seltener sind als bisher angenommen

By

Weltraumphysiker der CU Boulder haben Forschungen durchgeführt, die neues Licht auf die Debatte um Blitze auf der Venus werfen. Die Ergebnisse des Teams deuten darauf hin, dass Blitzeinschläge auf der Venus wahrscheinlich viel seltener sind als bisher angenommen.

Venus, die oft als einer der unwirtlichsten Planeten im Sonnensystem angesehen wird, hat eine dicke, saure Wolkendecke, die ihre Untersuchung erschwert. Um diese extreme Umgebung zu erforschen, nutzten die Forscher Daten der Parker Solar Probe der NASA, die ursprünglich nicht für die Erforschung der Venus gedacht war. Bei einem Vorbeiflug am Planeten im Februar 2021 entdeckte die Sonde „Whistler-Wellen“, Energieimpulse, die typischerweise mit Blitzen auf der Erde in Verbindung gebracht werden. Die Analyse des Teams ergab jedoch, dass diese Whistler-Wellen auf der Venus möglicherweise eher durch Störungen der schwachen Magnetfelder des Planeten als durch Blitzeinschläge verursacht werden.

Diese Forschung stützt frühere Studien, in denen es ebenfalls nicht gelungen war, durch Blitze auf der Venus erzeugte Radiowellen zu erkennen. Trotz jahrzehntelanger Debatte unter Wissenschaftlern bleibt die wahre Natur dieser Whistler-Wellen und ihr Ursprung auf der Venus ungewiss. Die Forscher planen, bei zukünftigen Vorbeiflügen an der Venus weitere Analysen durchzuführen, um abschließend festzustellen, ob Blitze für die Whistler-Wellen verantwortlich sind oder ob ein anderes Phänomen im Spiel ist.

Diese neuen Erkenntnisse verdeutlichen, wie wenig wir über unseren Nachbarplaneten wissen. Mit jedem neuen wissenschaftlichen Instrument, das die Venus erreicht, haben Forscher eine wertvolle Gelegenheit, mehr über diese mysteriöse und lebensfeindliche Umgebung zu erfahren.

Quelle: CU Boulder (keine URL)

Definitionen:

– Blitz: Eine plötzliche elektrostatische Entladung, die während eines Gewitters auftritt und zur Emission von Licht und Wärme führt. Sie wird durch die Trennung positiver und negativer Ladungen innerhalb einer Wolke oder zwischen einer Wolke und dem Boden verursacht.

– Whistler-Wellen: Pulsationen im Erdmagnetfeld, verursacht durch Blitzentladungen in der Atmosphäre. Sie sind nach dem hörbaren Pfeifgeräusch benannt, das sie beim Empfang mit frühen Radioempfängern erzeugen.

– Magnetische Wiederverbindung: Ein Prozess, bei dem magnetische Feldlinien auseinanderfallen und dann wieder zusammenschnappen, wodurch Energie freigesetzt wird. Es kommt in Plasmen vor, wie sie beispielsweise in Weltraumumgebungen vorkommen.