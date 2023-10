Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Venus möglicherweise keinen Blitzeinschlägen ausgesetzt sein wird

Ein Team von Weltraumphysikern der CU Boulder hat Untersuchungen durchgeführt, die Beweise für die laufende Debatte darüber liefern, ob es auf der Venus zu Blitzeinschlägen kommt oder nicht. Die Ergebnisse der Forscher deuten darauf hin, dass es auf der Venus nicht häufig zu Blitzeinschlägen kommt, oder zumindest nicht so oft wie bisher angenommen.

Seit fast 40 Jahren gibt es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Debatte über Blitze auf der Venus. Die aktuelle Studie soll dazu beitragen, diese Debatte mit neuen Daten zu klären. Die Studie wurde von Harriet George und ihrem Team vom Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) an der CU Boulder durchgeführt und die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht.

Um die Venus zu erforschen, wandten sich die Forscher an die Parker Solar Probe der NASA, die ursprünglich zur Untersuchung der Physik der Sonnenkorona und des Sonnenwinds entwickelt wurde. Bei einem nahen Vorbeiflug an der Venus im Februar 2021 entdeckte die Raumsonde „Whistler Waves“, Energieimpulse, die auf der Erde mit Blitzeinschlägen in Verbindung gebracht werden. Die Daten des Teams deuten jedoch darauf hin, dass diese Wellen auf der Venus tatsächlich von Störungen in den schwachen Magnetfeldern des Planeten und nicht von Blitzen herrühren könnten.

Diese Ergebnisse stimmen mit einer früheren Studie aus dem Jahr 2021 unter der Leitung von Marc Pulupa von der University of California in Berkeley überein, in der es ebenfalls nicht gelang, durch Blitzeinschläge auf der Venus erzeugte Radiowellen zu erkennen.

Die Forschung verdeutlicht das begrenzte Verständnis der Venus und die Notwendigkeit weiterer wissenschaftlicher Instrumente zur Erforschung des Planeten. Wie David Malaspina, einer der Mitautoren der Studie, feststellte, gibt es selten Gelegenheiten, solche Forschungen auf der Venus durchzuführen.

Die Studie erweitert unser Wissen über die Venus und trägt dazu bei, die Geheimnisse dieses unwirtlichen Planeten aufzudecken. Die Parker Solar Probe wird im Rahmen ihrer Mission weiterhin die Venus beobachten und möglicherweise weitere Einblicke in die Blitzdebatte liefern und Licht auf die extremen Bedingungen des Planeten werfen.

