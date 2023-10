Erforschung des Geheimnisses des Blitzes auf der Venus

Forscher der CU Boulder nutzen die Parker Solar Probe der NASA, um das Blitzphänomen auf der Venus zu untersuchen, einem der rätselhaftesten und unwirtlichsten Planeten unseres Sonnensystems. Ziel dieser Mission ist es, die langjährige Debatte darüber zu lösen, ob auf dem zweiten Planeten von der Sonne aus ein Blitz einschlägt.

Während ihres vierten Vorbeiflugs an der Venus im Februar 2021 entdeckte die Parker Solar Probe „Whistler-Wellen“, das sind Energieimpulse, die mit Blitzen auf der Erde in Verbindung gebracht werden. Die gesammelten Daten deuten jedoch darauf hin, dass diese Wellen auf der Venus möglicherweise nicht tatsächlich durch Blitze verursacht werden, sondern eher durch Störungen in den schwachen Magnetfeldern des Planeten.

Harriet George, Hauptautorin der Studie und Postdoktorandin am Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP), erklärte, dass Whistler-Wellen auf der Erde oft, aber nicht immer, durch Blitze erzeugt werden. Wenn ein Blitz einschlägt, stößt er Elektronen in der Atmosphäre an und erzeugt Wellen, die sich in den Weltraum ausbreiten und Pfeiftöne erzeugen. Funker auf der Erde konnten diese Töne über Kopfhörer hören, daher der Name „Pfeifer“.

Um diese Signale zu verfolgen, nutzten die Forscher das FIELDS-Experiment der Parker Solar Probe, das aus elektrischen und magnetischen Feldsensoren besteht. Interessanterweise beobachteten sie, dass sich die Pfeifenwellen der Venus nach unten auf den Planeten zubewegten, anstatt sich wie bei einem Gewitter erwartet in den Weltraum zu bewegen. Die Ursache dieser ungewöhnlichen Bewegung, bekannt als Rückwärtspfeifer, bleibt unklar. Die Forscher vermuten jedoch, dass die magnetische Wiederverbindung, ein Phänomen, bei dem verdrehte Magnetfeldlinien um die Venus getrennt und wieder zusammengefügt werden, für diese Anomalie verantwortlich sein könnte.

Diese Studie wirft Licht auf unser begrenztes Verständnis unseres nächsten Planetennachbarn und verdeutlicht die immense Komplexität der Planetenatmosphären. Weitere Forschung ist erforderlich, um die Geheimnisse der Blitze auf der Venus aufzudecken und unser Wissen über diesen mysteriösen Planeten zu vertiefen.

