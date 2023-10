Studie zeigt, dass Menschen der Arbeit weniger Aufmerksamkeit schenken, wenn sie glauben, Roboter hätten sie überprüft

By

Eine neue Studie der Technischen Universität Berlin hat ergeben, dass Menschen ihrer Arbeit tendenziell weniger Aufmerksamkeit schenken, wenn sie glauben, dass Roboter sie bereits überprüft haben. Die Forscher simulierten ein Szenario, bei dem die Teilnehmer die Aufgabe hatten, Leiterplatten auf Defekte zu überprüfen. Der Hälfte der Teilnehmer wurde erzählt, dass ein Roboter namens Panda zuerst die Leiterplatten inspiziert hatte und sie den Roboter während der Arbeit sehen und hören konnten.

Die Studie ergab, dass Menschen, die mit Robotern zusammenarbeiteten, mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Phänomen zeigten, das als „soziales Faulenzen“ bekannt ist. Von sozialem Faulenzen spricht man, wenn sich Menschen im Team weniger anstrengen als wenn sie alleine arbeiten. Die Forscher vermuten, dass dieser Produktivitätsrückgang auf eine Veränderung der Motivation bei gemeinsamen Aufgabeneinstellungen zurückzuführen sein könnte.

Obwohl es bei beiden Teilnehmergruppen keinen signifikanten Unterschied im Zeit- und Arbeitsaufwand gab, stellten diejenigen, die glaubten, mit dem Roboter zu arbeiten, später bei der Aufgabe weniger Fehler fest. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die Arbeit im Team das Gefühl der individuellen Verantwortung für das Ergebnis einer Aufgabe verringert.

Eine Einschränkung der Studie bestand darin, dass die Teilnehmer nicht direkt mit dem Roboter interagierten und sich bewusst waren, dass sie im Rahmen der Studie beobachtet wurden. Dennoch werfen die Ergebnisse wichtige Fragen zu den Auswirkungen von Mensch-Roboter-Partnerschaften in realen Situationen auf.

Das Phänomen des sozialen Herumlungerns wird seit 1913 untersucht, als Max Ringelmann es erstmals bei einem Seilziehexperiment beobachtete. Es verdeutlicht den geringeren Aufwand, den Einzelpersonen tendenziell in eine Aufgabe investieren, wenn sie in einem Team arbeiten.

Die Forscher machten auch auf die Herausforderungen bei der Überwachung des Aufmerksamkeits- und Engagementniveaus bei Mensch-Roboter-Kooperationen aufmerksam. Während es einfach ist, den Blick einer Person zu verfolgen, ist die Feststellung, ob die Informationen geistig angemessen verarbeitet werden, eine komplexere Aufgabe.

Diese Studie hat Auswirkungen, die über das Forschungsumfeld hinausgehen. In Branchen wie der Luftfahrt, in denen die Interaktion zwischen Mensch und Automatisierung von entscheidender Bedeutung ist, können Koordinationsstörungen zu Fehlern führen. Daher sind effektive Schulungen, Verfahren und Feedback unerlässlich, um den sicheren und effizienten Einsatz der Automatisierung am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

