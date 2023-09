Erforschung der ethischen Anwendungen des Bio-Computing

By

Bio-Computing, einst ein auf Science-Fiction beschränktes Konzept, ist heute Realität. Da diese Technologie immer weiter voranschreitet, ist es wichtig, die ethischen Implikationen zu berücksichtigen und sie verantwortungsvoll zu erforschen und anzuwenden. Eine Gruppe internationaler Experten, darunter die Erfinder von DishBrain, hat sich mit Bioethikern und medizinischen Forschern zusammengetan, um dieses Problem anzugehen.

Der Hauptautor Dr. Brett Kagan, Chief Scientific Officer von Cortical Lab, betont die Notwendigkeit eines umfassenderen Ansatzes bei der Integration biologischer neuronaler Systeme mit Siliziumsubstraten. Auch wenn das Potenzial für intelligenzähnliches Verhalten vielversprechend ist, muss ein nachhaltiger Fortschritt sichergestellt werden.

Professor Julian Savulescu, Uehiro-Lehrstuhl für Praktische Ethik an der Universität Oxford, betont die Dringlichkeit, praktische Antworten darauf zu finden, was im Kontext der heutigen Technologie als bewusst oder menschlich gilt. Das Papier erkennt an, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Bewusstsein oder Intelligenz zu beschreiben, jede mit unterschiedlichen Implikationen für biologisch basierte intelligente Systeme.

Auch der moralische Status von Biocomputern wird in Frage gestellt. Der Artikel bezieht sich auf den Philosophen Jeremy Bentham, der argumentierte, dass nicht die Fähigkeit zum Denken oder zur Kommunikation der entscheidende Faktor sei, sondern vielmehr die Fähigkeit zu leiden. Die bloße Darstellung menschenähnlicher Intelligenz verleiht biologisch basierten Computern nicht unbedingt einen moralischen Status.

Auch wenn das Papier nicht darauf abzielt, alle ethischen Fragen im Zusammenhang mit Biocomputern zu beantworten, bietet es doch einen Ausgangspunkt für eine verantwortungsvolle Forschung und Anwendung. Auch die ethischen Herausforderungen und Chancen von DishBrain werden erwähnt, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung unseres Verständnisses von Krankheiten wie Epilepsie und Demenz.

Die potenziellen Auswirkungen des Bio-Computing sind erheblich, da es eine energieeffizientere Alternative zum herkömmlichen Silizium-basierten Computing darstellt. Während Supercomputer Millionen Watt Energie verbrauchen, benötigt das menschliche Gehirn nur 20 Watt. Durch die Erforschung von Bio-Computing können wir die Umweltprobleme angehen, die mit den COXNUMX-Emissionen der IT-Branche verbunden sind.

Zusammenfassend bietet dieses Papier eine Grundlage für ethische Überlegungen im Bereich Bioinformatik. Es betont die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Forschung und Anwendung und hebt gleichzeitig die potenziellen Vorteile und Herausforderungen hervor, die diese Technologie mit sich bringt.

Quelle: Cortical Labs, Biotechnology Advances (Papier auf Anfrage erhältlich)