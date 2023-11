Astronauten finden bei Reisen in den Weltraum einen Begleiter in der KI-Technologie

By

Astronauten, die sich auf langfristige Weltraummissionen begeben, stehen vor zahlreichen Herausforderungen, einschließlich der Isolation und Einsamkeit, die dadurch entsteht, dass sie über längere Zeiträume in einem kleinen Lebensraum eingesperrt sind. Um dieses Problem anzugehen, entwickeln Raumfahrtagenturen auf der ganzen Welt Begleiter mit künstlicher Intelligenz (KI), um emotionale Unterstützung zu bieten, psychische Erkrankungen zu bekämpfen und bei verschiedenen Aufgaben während der Raumfahrt zu helfen.

Die Größenbeschränkungen von Weltraumfahrzeugen bedeuten, dass Astronauten auf mehrjährigen Reisen auf engstem Raum leben und arbeiten müssen. „Sollte sich ein KI-Tool zur sozialen Unterstützung als wirksam erweisen, könnte es als Teil eines Toolkits von Gegenmaßnahmen dienen, die künftigen Besatzungen zur Verfügung stehen, die sich auf eine Mission zum Mars wagen“, erklärte Alexandra Whitmire, Wissenschaftlerin im Team „Human Factors and Behavioral Performance“ der NASA.

Sowohl die NASA als auch die Europäische Weltraumorganisation (ESA) haben das Potenzial von KI-gestützten Begleitern zur Unterstützung der psychischen Gesundheit und der Arbeitsabläufe von Astronauten während langer Weltraumexpeditionen erkannt. Im Jahr 2018 stellte die ESA den Crew Interactive Mobile Companion (CIMON) vor, ein volleyballähnliches KI-Gerät, das um die Internationale Raumstation (ISS) schweben und Astronauten bei Experimenten unterstützen könnte. Nachfolgende Versionen von CIMON zielten darauf ab, eine emotionale Verbindung zur Crew aufzubauen, ihre Fragen zu beantworten und Interaktionen aufzuzeichnen.

Während in Science-Fiction-Filmen häufig KI-Systeme dargestellt wurden, die Weltraumforschern helfen, müssen KI-Begleiter in der realen Welt noch weiterentwickelt werden. „Weitere Forschung ist erforderlich, um die Methoden zu verstehen, mit denen diese Art der Unterstützung gewährt werden könnte und in welchem ​​Umfang usw. sowie mögliche Fallstricke, bevor Empfehlungen für KI als verhaltensbezogene Gesundheitsgegenmaßnahme abgegeben werden“, sagte Whitmire.

Es ist wichtig zu beachten, dass KI-Begleiter zwar für einige Besatzungsmitglieder einen sicheren Resonanzboden bieten können, die Aufrechterhaltung der Kommunikation mit der Familie über Audio- und Videoverbindungen und die Förderung des Teamzusammenhalts innerhalb der Besatzung jedoch nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung ihres geistigen Wohlbefindens sind.

Neben der Unterstützung von Astronauten bei Reisen in den Weltraum wird KI-Technologie von Raumfahrtagenturen für verschiedene andere Zwecke eingesetzt. Beispielsweise nutzt die NASA KI, um sich auf Sonnenstürme vorzubereiten und UFOs und potenziell gefährliche Asteroiden zu identifizieren. Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA war 2013 mit ihrer Raumsonde Epsilon die erste in der Geschichte, die KI in eine Rakete integrierte.

Während Raumfahrtagenturen weiterhin in KI-Projekte investieren, liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der Entwicklung von KI-Tools, die das Wohlbefinden und die Produktivität von Astronauten verbessern können. Auch wenn die KI ein großes Potenzial hat, wird bei diesen Missionen stets der auf den Menschen ausgerichtete und vom Menschen gesteuerte Aspekt der Unterstützung der psychischen Gesundheit der Besatzungsmitglieder im Vordergrund stehen.