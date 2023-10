Sind erdgroße Planeten in der Nähe von Roten Zwergen häufiger? Vielleicht nicht

Die Suche nach potenziell bewohnbaren Exoplaneten konzentriert sich oft auf erdgroße Welten, da die Erde der einzige bekannte bewohnbare Planet ist. Die jüngste Aufregung galt der Entdeckung von sieben erdgroßen Planeten, die einen Roten Zwergstern im TRAPPIST-1-System umkreisen, was zu Spekulationen führte, dass solche Planeten in der Nähe von Roten Zwergen häufiger vorkommen könnten als in der Nähe sonnenähnlicher Sterne. Neue Forschungsergebnisse deuten jedoch auf etwas anderes hin.

Die Jagd nach Exoplaneten begann mit dem Kepler-Weltraumteleskop der NASA, das fast 5,000 Exoplaneten identifizierte und Tausende weitere auf ihre Bestätigung warten. Erste Ergebnisse von Kepler deuteten darauf hin, dass erdgroße Exoplaneten in bewohnbaren Zonen häufiger in der Nähe von M-Zwergen (Roten Zwergen) vorkommen. Mit der Zeit kamen jedoch Zweifel an der Richtigkeit der Kepler-Daten auf.

Die aktuelle Studie mit dem Titel „No Evidence for More Earth-sized Planets in the Habitable Zone of Kepler's M versus FGK Stars“, verfasst von Galen Bergsten von der University of Arizona, stellt die bisherigen Annahmen in Frage. Es verdeutlicht, dass zuverlässige Nachweise erdgroßer Planeten in der bewohnbaren Zone selbst für M-Zwerge schwer zu erreichen sind.

Kepler war für die Beobachtung erdgroßer Planeten um sonnenähnliche Sterne konzipiert, doch mechanische Ausfälle unterbrachen seine Langzeitüberwachung und verhinderten eine gründliche Untersuchung. Folglich mussten sich die Forscher auf die begrenzten Daten von Kepler verlassen, um das Vorkommen erdgroßer Planeten um Rote Zwerge abzuschätzen. Frühere Studien deuteten auf eine beträchtliche Anzahl dieser Planeten hin, aber die neue Forschung legt nahe, dass Keplers Ergebnisse nicht korrekt waren, was die geschätzten Vorkommensraten unzuverlässig macht.

Mithilfe der Raumsonde Gaia, die die Eigenschaften von Sternen präzise misst, zeigt die Studie, dass viele von Keplers Sternen größer und heißer waren als bisher angenommen. Gaias verbesserte Daten enthüllen die Ungenauigkeit von Keplers Ergebnissen und untergraben weiter die Annahme, dass erdgroße Planeten in der Nähe von Roten Zwergen häufiger vorkommen.

Während die Forschung frühere Schätzungen in Frage stellt, ist es wichtig zu beachten, dass die Suche nach erdähnlichen Planeten aufgrund der Schwierigkeiten bei der Erkennung von Transiten um Rote Zwerge eine Herausforderung darstellt. Darüber hinaus ist die Bewohnbarkeit roter Zwergplaneten aufgrund der Möglichkeit hoher Strahlungswerte und instabiler Atmosphären immer noch ein Thema mit Unsicherheit.

Es gibt noch viel mehr über erdgroße Exoplaneten, verschiedene Sterntypen und ihre bewohnbaren Zonen zu lernen. Da immer genauere Daten verfügbar werden und Wissenschaftler weitere Untersuchungen durchführen, wird sich unser Verständnis weiter vertiefen. Die Suche nach der Bestimmung der Verbreitung erdgroßer Planeten in bewohnbaren Zonen ist weiterhin im Gange, sowohl um Rote Zwerge als auch um sonnenähnliche Sterne.

