Sind Pflanzen bewusst? Neue Studie stellt die Idee der „Mutterbäume“ in Frage

Obwohl Pflanzen kein Gehirn, keine Schmerzrezeptoren und keine Nerven haben, beschäftigen sie Wissenschaftler, Religionen und Pflanzenliebhaber seit langem mit der Frage, ob sie Gefühle, Emotionen und Bewusstsein besitzen. Während Pflanzen auf ihre Umwelt reagieren und miteinander kommunizieren, bleibt die Frage ihrer bewussten Existenz umstritten.

In dem Buch „The Secret Life of Plants“ von 1973 wurde behauptet, dass Pflanzen gedeihen, wenn sie klassischer Musik ausgesetzt werden, und auf menschliche Emotionen reagieren. Auch wenn große Teile des Buches in Misskredit geraten sind, bleibt die Idee bestehen. In der Populärkultur werden oft Menschen dargestellt, die mit ihren Pflanzen sprechen, um deren Wohlbefinden zu beeinflussen.

Das Konzept der „Mutterbäume“ erlangte in den 2000er Jahren durch die Arbeit der Ökologin Suzanne Simard Aufmerksamkeit. Sie schlug vor, dass diese ältesten und größten Bäume in einem Ökosystem jüngere Bäume aktiv unterstützen, indem sie ihnen über unterirdische Pilznetzwerke namens Mykorrhiza wichtige Nährstoffe, Kohlenstoff, Wasser und Alarmsignale senden. Diese Idee wurde später im Film „Avatar“ vorgestellt.

Im Jahr 2006 prägten Wissenschaftler den Begriff „Pflanzenneurobiologie“, um die komplizierten elektrischen und chemischen Signalprozesse zu beschreiben, die in Pflanzen beobachtet werden. Sie entdeckten sogar Neurotransmitter und nervenähnliche Zellen, was auf eine koordinierte Reaktion auf ihre Umgebung schließen lässt.

Eine aktuelle Studie stellt jedoch die Gültigkeit dieser Behauptungen in Frage. Die Forscher stellen die wissenschaftlichen Beweise hinter den Studien zu Mutterbäumen in Frage und argumentieren, dass viele der entsprechenden Bücher keiner Begutachtung durch Fachkollegen unterzogen wurden. Darüber hinaus untergraben widersprüchliche wissenschaftliche Arbeiten die vorgeschlagenen Ideen.

Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass Mutterbäume angeblich jüngeren Bäumen derselben Art helfen, obwohl sie in direkter Konkurrenz um Ressourcen stehen. Die Übertragung von Kohlenstoff zwischen Bäumen durch Pilze ist anerkannt, hat jedoch nur minimale physiologische Auswirkungen. Die Forscher weisen auch auf methodische Mängel in früheren Experimenten hin, die Zweifel an deren Gültigkeit aufkommen lassen.

Das Team befürchtet, dass es schädliche Folgen haben könnte, Pflanzen menschenähnliche Eigenschaften zuzuschreiben. Durch die Humanisierung von Pflanzen und die Annahme, dass sie über adaptive Weisheit verfügen, besteht die Gefahr, die Auswirkungen des Klimawandels auf Wälder zu unterschätzen und falsche Entscheidungen zu ihrem Schutz zu treffen.

Während die Debatte über das Pflanzenbewusstsein weitergeht, ist es wichtig, diese Diskussionen mit einer strengen wissenschaftlichen Prüfung anzugehen und eine Romantisierung der Fähigkeiten von Pflanzen zu vermeiden, die über das hinausgeht, was sich belegen lässt.

Quellen:

– Das geheime Leben der Pflanzen, 1973

– Suzanne Simard, Ökologin und TED Talk-Sprecherin

– Studie, die das Konzept der „Mutterbäume“ in Frage stellt (Quelle nicht angegeben)