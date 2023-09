Neufundland-Landschaft könnte Hinweise auf Leben auf dem Mars liefern

Die Forscherin Penny Morrill untersucht die einzigartige Landschaft der Tablelands Neufundlands im Gros-Morne-Nationalpark, die ihrer Meinung nach wichtige Erkenntnisse über die Möglichkeit von Leben auf dem Mars liefern könnte. Die aus orangefarbenen Peridotitgesteinen bestehenden Tablelands ähneln der Marslandschaft und weisen eine hohe Konzentration giftiger Metalle auf, die das Gedeihen des Pflanzenlebens verhindern. Morrills von der Canadian Space Agency finanzierte Forschung konzentriert sich auf das Vorhandensein von Bakterien im örtlichen Bach, die in den Strömungen mit hohem pH-Wert überleben, die aus einem natürlichen Prozess namens Serpentinisierung resultieren. Sie glaubt, dass Serpentinisierung auch auf dem Mars stattfindet und möchte verstehen, was die Tablelands über das Potenzial für vergangenes oder aktuelles Leben auf dem Roten Planeten verraten können.

Serpentinisierung ist eine Reaktion zwischen Grundwasser und Peridotitgestein, die extreme Lebensbedingungen schafft. Der hohe pH-Wert steigt auf Werte an, die mit Bleichmitteln vergleichbar sind, was es zu einer herausfordernden Umgebung für Organismen macht. Allerdings haben Morrill und ihr Team in den Tablelands Bakterien entdeckt, die unter diesen Bedingungen überleben können, indem sie Kohlenmonoxid als Energiequelle nutzen, und nicht Kohlendioxid, wie es die meisten Organismen tun. Dieser Befund legt die Möglichkeit eines einzigartigen Ökosystems nahe, das auf der Serpentinisierung beruht.

Morrills Forschungen haben zur Identifizierung weißer Karbonat-Niederschlagsquellen in den Tablelands geführt, die auf Orte hinweisen, an denen Serpentinisierung stattfindet. Durch die Untersuchung dieser Quellen hofft sie, Hinweise auf Leben oder Biomoleküle zu finden, die ohne umfangreiche Bohrungen an die Oberfläche gebracht wurden. Sie glaubt, dass auf dem Mars ähnliche Ökosysteme existieren könnten, was diese Standorte zu potenziellen Zielen für zukünftige Erkundungen macht.

Eine andere Forscherin, Haley Sapers, untersucht den möglichen Zusammenhang zwischen Serpentinisierung und dem Vorhandensein von Methan auf dem Mars. Sapers konzentriert sich auf Methanaustritte in extrem salzigen kalten Quellen auf Axel Heiberg Island in Nunavut, Kanada, die als Analogon für die Methanfreisetzung dienen, die möglicherweise auf dem Mars stattfindet.

Während die Forschung noch andauert und die Antworten noch ausstehen, erregen die Untersuchungen in Neufundland und Nunavut weiterhin öffentliches Interesse und bieten die Möglichkeit, Geheimnisse über das Potenzial für Leben außerhalb der Erde zu lüften.

Quellen: CBC News, NASA