Der Einfluss der 3D-Form der DNA auf krebserregende Mutationen

Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass die Form und Struktur der DNA über ihren genetischen Code hinaus möglicherweise eine Rolle bei der Anhäufung krebserregender Mutationen spielt. Diese Studie untersucht das Konzept der „genomischen Topographie“, das sich auf Elemente des Genoms bezieht, die über die Sequenz von DNA-Molekülen hinausgehen. Dazu gehören Faktoren wie die Enge der DNA-Wicklung und die Aktivierung bestimmter Gene in verschiedenen Zellen.

Die in der Fachzeitschrift Cell Reports veröffentlichte Studie untersucht die Zusammenhänge zwischen den topografischen Merkmalen der DNA und bekannten Mustern von Krebsmutationen bei verschiedenen Krebsarten. Durch die Untersuchung von über 5,000 Tumorproben von 40 verschiedenen Krebsarten analysiert die Studie 516 topografische Merkmale, um deren Einfluss auf den Ort genetischer Mutationen zu verstehen.

Einige dieser Merkmale hängen mit dem Zeitpunkt und dem Ort von Mutationen während des Transkriptionsprozesses zusammen, der für die Übersetzung von DNA in RNA von entscheidender Bedeutung ist. Andere sind mit Proteinen verbunden, die Histone genannt werden und die die DNA umhüllt, sowie mit der Struktur der Wund-DNA. Bei einem weiteren Merkmal handelt es sich um ein Protein namens CTCF, das die 3D-Struktur von Chromatin, dem aus DNA und Histonen gebildeten Komplex, reguliert. CTCF ermöglicht der DNA die Bildung hochkompakter Chromatinschleifen.

Den Erkenntnissen der Studie zufolge treten bestimmte mit Alkoholkonsum verbundene Mutationsmuster früh im Prozess der Zellreplikation auf. Dieses Muster wurde in Kopf-Hals-, Speiseröhren- und Leberkrebszellen beobachtet. Darüber hinaus entdeckten die Forscher, dass unterschiedliche topografische Merkmale mit Mutationen verbunden sein können, die bei Immunzellkrebs zu denselben Veränderungen der „Buchstaben“ der DNA führen. Dies deutet darauf hin, dass diesen Mutationen unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen.

Während die Studie wertvolle Einblicke in krebsspezifische Mutationen liefert, gibt es noch viel zu verstehen über die Rolle der DNA-Topographie. Zukünftige Forschungen könnten den Zusammenhang zwischen genetischen Bedingungen und den topografischen Merkmalen der DNA untersuchen und die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Umweltfaktoren und krebserregenden Mutationen untersuchen. Durch die weitere Untersuchung dieser Zusammenhänge hoffen die Forscher herauszufinden, warum die DNA-Form die Entstehung von Krebs beeinflusst.

Im Hinblick auf Anwendungen hat die Studie ihre Daten über die COSMIC-Datenbank verfügbar gemacht, was möglicherweise bei der Entwicklung gezielter Krebsbehandlungen hilfreich sein könnte. Es ist jedoch zu beachten, dass die Studie gewisse Einschränkungen aufwies, da die topografischen Daten von einer anderen Patientengruppe erhoben wurden als die Krebsmutationsdaten. Weitere Untersuchungen mit Daten, die von denselben Zellen gesammelt wurden, könnten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Insgesamt unterstreicht diese Studie die Bedeutung der Berücksichtigung der 3D-Form der DNA für das Verständnis der Muster krebserregender Mutationen. Durch die Aufklärung der Komplexität der genomischen Topographie wollen Wissenschaftler ihre Fähigkeit verbessern, verschiedene Formen von Krebs zu verhindern, zu behandeln und zu verstehen.

