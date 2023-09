Versteinerte Schildkröte enthüllt DNA-Reste von vor sechs Millionen Jahren

By

Wissenschaftler haben eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht, indem sie DNA-Reste in den versteinerten Überresten einer sechs Millionen Jahre alten Meeresschildkröte gefunden haben. Das Fossil, das 2015 an der Küste Panamas entdeckt wurde, gehört zur gleichen Gattung wie die Kemp-Bastardschildkröte und die Oliven-Bastardschildkröte. Dieser Befund ist bedeutsam, da genetisches Material in alten Wirbeltierfossilien selten zu finden ist. Die im Journal of Vertebrate Paleontology veröffentlichte Studie wirft Licht auf die Evolutionsgeschichte der Gattung Lepidochelys, zu der die Kemp-Bastardschildkröten und die Oliven-Bastardschildkröten gehören.

Das Fossil ist zwar unvollständig, weist aber gut erhaltene Knochenzellen auf, die als Osteozyten bekannt sind. Einige dieser Zellen enthielten noch intakte Kerne, die auf bestimmte chemische Lösungen reagierten, was es den Wissenschaftlern ermöglichte, DNA-Reste nachzuweisen. Während die DNA-Konservierung in antiken Überresten nicht üblich ist, wurden Überreste in Proben gefunden, die zwei Millionen Jahre alt sind. Das neu entdeckte Schildkrötenfossil ist das älteste Wirbeltierfossil, das ähnliche DNA-Überreste aufweist.

Die Kemp-Bastardschildkröte und die Oliven-Bastardschildkröte sind zwei der kleinsten Meeresschildkrötenarten. Erwachsene wiegen zwischen 75 und 100 Pfund. Sie sind für ihr einzigartiges Nistverhalten bekannt, insbesondere für das Arribada-Phänomen, bei dem Tausende von Weibchen gleichzeitig an Land kommen, um Eier zu legen. Beide Arten stehen aufgrund von Bedrohungen wie Lebensraumverlust, Beifang in Fanggeräten und illegaler Eiersammlung vor Herausforderungen beim Schutz.

Diese bemerkenswerte Entdeckung von DNA-Überresten in der versteinerten Schildkröte eröffnet Möglichkeiten für weitere Studien an antiken biomolekularen Überresten. Die Forscher hoffen, dass zukünftige Fortschritte die Sequenzierung kleiner DNA-Stücke ermöglichen und Einblicke in die evolutionären Beziehungen und die molekulare Entwicklung dieser alten Lebewesen liefern könnten.

(Quelle: Journal of Vertebrate Paleontology, Smithsonian Tropical Research Institute)

Definitionen:

1. Osteozyten: Knochenzellen, die für den Erhalt des Knochengewebes verantwortlich sind.

2. DNA: Desoxyribonukleinsäure, ein Molekül, das die genetischen Anweisungen für die Entwicklung und Funktion lebender Organismen trägt.

3. Gattung: Ein taxonomischer Rang in der Klassifizierung von Organismen, der auf eine Gruppe eng verwandter Arten hinweist.

4. Arribada: Ein Massennistphänomen, bei dem Tausende Weibchen bestimmter Schildkrötenarten gleichzeitig an Land kommen, um Eier zu legen.

5. Beifang: Der unbeabsichtigte Fang von Nichtzielarten in Fanggeräten.