DNA-Reste in 6 Millionen Jahre altem Meeresschildkrötenfossil entdeckt

Wissenschaftler haben eine bedeutende Entdeckung von DNA-Resten in den versteinerten Überresten einer Meeresschildkröte gemacht, die vor sechs Millionen Jahren lebte. Dieser Fund ist selten, da es einer der wenigen Fälle ist, in denen genetisches Material in alten Fossilien eines Wirbeltiers identifiziert wurde.

Das in Panama ausgegrabene Fossil besteht aus einem vollständigen Panzer, dem Rest des Skeletts. Die Schildkröte hätte eine Länge von etwa 30 cm gehabt. Forscher fanden in dem Fossil konservierte Knochenzellen, sogenannte Osteozyten. In einigen dieser Zellen blieben die Kerne erhalten und reagierten zu einer chemischen Lösung, was auf das Vorhandensein von DNA-Resten hinweist.

Der Hauptautor der Studie, der Paläontologe Edwin Cadena, stellte klar, dass sie keine DNA extrahierten, sondern vielmehr das Vorhandensein von DNA-Spuren in den Kernen bestätigten. Es ist bekannt, dass DNA vergänglich ist, aber unter den richtigen Bedingungen kann sie in antiken Überresten konserviert werden. Zuvor entdeckten Forscher zwei Millionen Jahre alte DNA von Tieren, Pflanzen und Mikroben aus Sedimenten in Grönland.

Das Meeresschildkrötenfossil gehört zur gleichen Gattung wie die Kemp-Bastardschildkröte und die Oliven-Bastardschildkröte, zwei der sieben lebenden Meeresschildkrötenarten der Welt. Die Kemp-Bastardschildkröte, die hauptsächlich im Golf von Mexiko vorkommt, ist die kleinste Meeresschildkröte, während die Oliven-Bastardschildkröte in tropischen Regionen über mehrere Ozeane hinweg weiter verbreitet ist.

Dieses Fossil stellt das älteste bekannte Mitglied der Gattung Lepidochelys dar und wirft Licht auf die Evolutionsgeschichte der Meeresschildkröten. Allerdings waren die Überreste zu unvollständig, um die Art zu identifizieren. Während die DNA-Sequenzierung kleiner Fragmente aus antiken Überresten weiterhin eine Herausforderung darstellt, eröffnet diese Entdeckung Möglichkeiten für zukünftige Forschungen zur molekularen Evolution.

