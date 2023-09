DNA-Reste in versteinerter Meeresschildkröte gefunden, die 6 Millionen Jahre alt ist

Forscher haben DNA-Reste in den versteinerten Überresten einer Meeresschildkröte entdeckt, die vor etwa 6 Millionen Jahren lebte. Dieser Befund ist bedeutsam, da es selten vorkommt, genetisches Material in so alten Wirbeltierfossilien zu identifizieren. Das Fossil wurde 2015 an der Karibikküste Panamas ausgegraben und enthält gut erhaltene Knochenzellen, sogenannte Osteozyten.

Obwohl das Fossil nur teilweise vollständig ist und einen relativ intakten Panzer aufweist, konnten die Forscher das Vorhandensein von DNA-Resten in den Zellkernen einiger Osteozyten feststellen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Forscher keine DNA extrahierten, sondern vielmehr die DNA-Spuren in den Kernen erkannten.

Diese Entdeckung bietet Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Meeresschildkröten. Das Fossil gehört zur Gattung Lepidochelys, zu der zwei lebende Arten von Meeresschildkröten gehören: die Kemp-Bastardschildkröte und die Oliven-Bastardschildkröte. Der für seinen dreieckigen Kopf und den leicht gebogenen Schnabel bekannte Kemp-Bastard ist vor allem im Golf von Mexiko zu finden. Der Oliven-Bastard, der dem Kemp-Bastard sehr ähnelt, hat eine größere Verbreitung und kommt in den tropischen Regionen des Pazifiks, des Indischen Ozeans und des Atlantiks vor.

Das Fossil stellt das älteste bekannte Mitglied der Gattung Lepidochelys dar und gibt Aufschluss über seine Evolutionsgeschichte. Obwohl die spezifische Art aufgrund der unvollständigen Überreste nicht identifiziert werden konnte, liefert das Vorhandensein von DNA-Resten wertvolle Informationen für zukünftige molekulare Evolutionsstudien.

Diese Entdeckung trägt zur begrenzten Anzahl von Wirbeltierfossilien mit DNA-Überresten bei. Zuvor wurden DNA-Reste in Millionen Jahre alten Fossilien von Dinosauriern wie Tyrannosaurus und Brachylophosaurus gefunden. Über DNA-Reste wurde auch bei antiken Insekten berichtet.

Während DNA vergänglich ist, können bestimmte Konservierungsbedingungen ihr Überleben in Fossilien ermöglichen. Während die Forschung auf diesem Gebiet voranschreitet, könnten Wissenschaftler schließlich in der Lage sein, kleine DNA-Stücke aus antiken Überresten zu sequenzieren und weitere Einblicke in die evolutionären Beziehungen verschiedener Arten zu gewinnen.

Quelle: Reuters