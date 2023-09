Neue Entdeckung enthüllt DNA-Reste in alten Meeresschildkrötenfossilien

Forscher haben in antiken Fossilien eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Sie fanden DNA-Reste in den Überresten einer Meeresschildkröte, die 6 Millionen Jahre alt ist. Dieser Fund stellt einen seltenen Fall dar, in dem genetisches Material in solch alten Wirbeltierfossilien identifiziert wurde.

Das Fossil, das 2015 an der Karibikküste Panamas ausgegraben wurde, enthält gut erhaltene Knochenzellen, sogenannte Osteozyten. In den Zellkernen einiger dieser Osteozyten konnten die Forscher das Vorhandensein von DNA-Resten feststellen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Forscher keine DNA extrahierten, sondern das Vorhandensein von DNA-Spuren erkannten.

Es ist bekannt, dass DNA leicht verderblich ist, was diese Entdeckung von besonderer Bedeutung macht. Tatsächlich sind die einzigen anderen Wirbeltierfossilien, die mit ähnlichen DNA-Überresten gefunden wurden, zwei Dinosaurier, Tyrannosaurus und Brachylophosaurus. DNA-Reste wurden auch bei Insekten gefunden, die mehrere zehn Millionen Jahre alt sind.

Das Meeresschildkrötenfossil gehört zur gleichen Gattung, Lepidochelys, wie die Kemp-Bastardschildkröte und die Oliven-Bastardschildkröte. Die Kemp-Bastardschildkröte ist die kleinste Meeresschildkrötenart und kommt hauptsächlich im Golf von Mexiko vor, während die Oliven-Bastardschildkröte im Pazifik, im Indischen Ozean und im Atlantik weiter verbreitet ist.

Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Gattung Lepidochelys. Obwohl die Überreste keine Artidentifizierung zuließen, handelt es sich bei ihnen um das älteste bekannte Mitglied dieser Gattung. Die Forscher glauben, dass zukünftige Studien die Sequenzierung kleiner DNA-Stücke ermöglichen und noch mehr Informationen über die nahen Verwandten antiker Arten liefern könnten.

Insgesamt unterstreicht diese Entdeckung das Potenzial, genetisches Material aus alten Fossilien zu extrahieren und unser Verständnis der Evolutionsgeschichte zu vertiefen.

