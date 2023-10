Ackerfuchsschwanz entwickelt Herbizidresistenz durch EccDNA, wie neue Studienergebnisse zeigen

Eine kürzlich von Rothamsted Research und Wissenschaftlern der Clemson University durchgeführte Studie hat neues Licht auf die Entwicklung der Herbizidresistenz bei Ackerfuchsschwanzgras geworfen, einem hartnäckigen Unkraut, das eine erhebliche Bedrohung für Winterweizenkulturen darstellt. Es wurde festgestellt, dass die Fähigkeit des Ackerfuchsschwanzes, schnell eine Resistenz gegen Herbizide zu entwickeln, nicht nur durch die Gene auf seinen Chromosomen, sondern auch durch extrachromosomale zirkuläre DNA-Schleifen (eccDNA) bestimmt wird.

Man geht davon aus, dass importierte Maschinen herbizidresistente Sorten des Ackerfuchsschwanzes in irischen Ackerbaubetrieben eingeführt haben, wo starker Unkrautbefall zu Ertragseinbußen von bis zu 1.5 t/ac führen kann. Um die Auswirkungen des Ackerfuchsschwanzes zu mildern, werden integrierte Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (IPM) empfohlen. Für die Entwicklung effektiver Management- und Tilgungsstrategien ist jedoch ein tieferes Verständnis der genetischen Wirkungsweise des Unkrauts unerlässlich.

Die Forscher entdeckten, dass Ackerfuchsschwanz eccDNA-Schleifen besitzt, die außerhalb der Chromosomen der Pflanze existieren. Diese eccDNA-Schleifen entwickeln sich getrennt von den wichtigsten genetischen Strukturen im Zellkern und beherbergen zusätzliche Kopien von Genen, die mit der Herbizidresistenz in Verbindung stehen, darunter auch Gene, die an der Herbizidentgiftung beteiligt sind.

Durch den Vergleich resistenter und empfindlicher Populationen des Ackerfuchsschwanzes identifizierte das Forschungsteam Ähnlichkeiten und Unterschiede in der eccDNA. Diese Erkenntnisse liefern Einblicke in die Mechanismen, die es dem Ackerfuchsschwanz ermöglichen, schnell eine Resistenz gegen Herbizide zu entwickeln. Die Kombination genetischer Unterschiede sowohl in chromosomalen als auch in eccDNA-kodierten Genen scheint zur Fähigkeit des Unkrauts beizutragen, sich an Herbizidbehandlungen und andere Belastungen anzupassen.

Dr. Dana MacGregor von Rothamsted Research erklärte, dass die Entdeckung der eccDNA im Ackerfuchsschwanz und ihre Korrelation mit herbizidresistenten Genen dazu beitragen, die erfolgreiche Anpassung des Unkrauts an vom Menschen verursachte und abiotische Belastungen zu erklären. Das Vorhandensein von eccDNA trägt zur genetischen Vielfalt bei, die in Populationen von Ackerfuchsschwanzgras beobachtet wird.

Diese Studie unterstreicht, wie wichtig es ist, sowohl chromosomale als auch extrachromosomale genetische Elemente zu berücksichtigen, um die Entwicklung der Herbizidresistenz bei Unkräutern wie Ackerfuchsschwanz zu verstehen. Weitere Forschung in diesem Bereich wird zur Entwicklung effektiverer Unkrautbekämpfungsstrategien beitragen.

