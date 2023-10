Kommerzieller Walfang im 20. Jahrhundert führte laut Studie zum Verlust der genetischen Vielfalt bei Walen

By

Eine kürzlich von Forschern der Oregon State University durchgeführte Studie hat die nachhaltigen Auswirkungen des kommerziellen Walfangs auf die genetische Vielfalt der heutigen Walpopulationen aufgezeigt. Die Studie verglich DNA-Proben, die aus Walknochen gewonnen wurden, die in der Nähe verlassener Walfangstationen auf der Insel South Georgia im Südatlantik gefunden wurden, mit DNA aus heutigen Walpopulationen. Die Forscher fanden starke Hinweise auf den Verlust mütterlicher DNA-Abstammungslinien bei Blau- und Buckelwalen.

Mütterliche Abstammungslinien sind für das kulturelle Gedächtnis der Wale von entscheidender Bedeutung, einschließlich des Wissens über Nahrungs- und Brutplätze, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Der Verlust mütterlicher Abstammungslinien bedeutet den Verlust dieses lebenswichtigen Wissens. Die im Journal of Heredity veröffentlichten Ergebnisse werfen ein Licht auf die erheblichen Folgen des kommerziellen Walfangs.

Die Insel Südgeorgien, etwa 800 Meilen südöstlich der Falklandinseln gelegen, beherbergte vom frühen 20. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre mehrere Walfangstationen. In diesem Zeitraum wurden auf der Südhalbkugel über 2 Millionen Wale getötet, darunter 175,000 in der Nähe der Insel South Georgia. Die Insel zeugt noch immer von diesem Massaker, da auf ihrer Oberfläche zahlreiche erhaltene Walknochen verstreut sind.

Während sich die Walbestände im Südatlantik seit der Einstellung des kommerziellen Walfangs zu erholen beginnen, werden Walsichtungen in der Nähe von South Georgia Island nach wie vor selten, was auf die Möglichkeit eines lokalen Aussterbens schließen lässt. Das Fehlen von Walen seit sechs Jahrzehnten deutet auf einen Verlust des kulturellen Gedächtnisses hin, da die derzeit geringe Anzahl von Walen möglicherweise ihre historischen Nahrungsgründe wiederentdeckt.

Die Studie analysierte DNA, die aus Walknochen gewonnen wurde, die auf der Insel Südgeorgien gefunden wurden, und konzentrierte sich dabei auf Buckel-, Blau- und Finnwale. Während die genetische Vielfalt unter diesen Walen weiterhin hoch ist, stellten die Forscher einen Verlust der mütterlichen DNA-Abstammungslinien in den Blau- und Buckelwalpopulationen fest. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit konnten sie jedoch keine Unterschiede in der Diversität zwischen DNA-Proben von Finnwalen der südlichen Hemisphäre vor und nach dem Walfang feststellen.

Angesichts der Tatsache, dass einige Walarten bis zu 100 Jahre alt werden können, besteht die Möglichkeit, dass heutige Wale zur Zeit des Walfangs lebten. Wenn diese Wale sterben, besteht die Gefahr eines weiteren Verlusts mütterlicher Abstammungslinien. Daher ist die Erhaltung der genetischen Informationen bestehender Walpopulationen von entscheidender Bedeutung.

Die Studie betont, wie wichtig es ist, die Vergangenheit zu verstehen und genetische Informationen zu bewahren. Da der Klimawandel zu steigenden Temperaturen führt, könnte sich die DNA in den Walknochen auf der Insel South Georgia mit der Zeit verschlechtern. Die unbegrenzte Aufbewahrung dieser genetischen Geschichte wird Forschern helfen, die Geschichte der Walpopulationen zu rekonstruieren und die wahren Auswirkungen früherer Walfangaktivitäten zu verstehen.

Quelle: Marine Mammal Institute der Oregon State University