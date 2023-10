Die nachhaltigen Auswirkungen des kommerziellen Walfangs auf die genetische Vielfalt der Wale

By

Laut einer Studie der Oregon State University hat der kommerzielle Walfang im 20. Jahrhundert nicht nur die Walpopulationen erheblich reduziert, sondern hatte auch langfristige Auswirkungen auf die genetische Vielfalt der heute überlebenden Wale. Die Forscher verglichen DNA aus Walknochen, die auf der Insel South Georgia in der Nähe verlassener Walfangstationen gefunden wurden, mit DNA aus heutigen Walpopulationen. Die Studie fand starke Hinweise auf einen Verlust der mütterlichen DNA-Abstammungslinien bei Blau- und Buckelwalen, die oft mit kulturellen Erinnerungen wie Nahrungs- und Brutplätzen verbunden sind, die über Generationen weitergegeben werden.

Auf der im Südatlantik gelegenen Insel Südgeorgien befanden sich von der Jahrhundertwende bis in die 1960er Jahre mehrere Walfangstationen. In diesem Zeitraum wurden auf der Südhalbkugel über 2 Millionen Wale getötet, davon 175,000 in der Nähe von Südgeorgien. Die Insel ist immer noch mit Walknochen übersät, von denen einige über 100 Jahre alt sind und das Ausmaß des Massakers bezeugen.

Während sich die Walbestände im Südatlantik seit der Einstellung des kommerziellen Walfangs zu erholen beginnen, sind die Walsichtungen rund um Südgeorgien nach wie vor gering. Dies deutet darauf hin, dass lokale Populationen möglicherweise ausgerottet oder lokal ausgestorben sind. Das Fehlen von Walen in den Nahrungsgebieten seit 60 Jahren weist auf einen Verlust des kulturellen Gedächtnisses hin. Allerdings gibt es mittlerweile Anzeichen dafür, dass Wale diesen Lebensraum wiederentdecken und in das Gebiet zurückkehren.

Die Studie analysierte DNA aus Knochen von Buckel-, Blau- und Finnwalen, die auf der Insel South Georgia gefunden wurden. Während die genetische Vielfalt unter den Walen nach wie vor hoch ist, gibt es Anzeichen für einen Verlust der mütterlichen DNA-Abstammungslinien in den Blau- und Buckelwalpopulationen. Es ist von entscheidender Bedeutung, die genetischen Informationen dieser Wale zu bewahren, um einen weiteren Verlust mütterlicher Abstammungslinien zu verhindern, wenn die verbleibenden Wale altern und sterben.

Diese Forschung liefert Einblicke in die genetische Geschichte der Walpopulationen und unterstreicht die Notwendigkeit, die Auswirkungen früherer Walfangaktivitäten zu verstehen. Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der möglichen Verschlechterung der DNA in den Walknochen aufgrund der durch den Klimawandel verursachten steigenden Temperaturen. Die unbegrenzte Erhaltung dieser genetischen Geschichte ist für zukünftige Forschungs- und Erhaltungsbemühungen von entscheidender Bedeutung.

Quelle: Oregon State University [Keine URL angegeben]