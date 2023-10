Partnerschaft zur Entwicklung und Einführung von Dschibutis zweitem Nanosatelliten

RIDE Space, das dschibutische Ministerium für Hochschulbildung und Forschung und das Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM) haben sich zusammengetan, um Dschibutis zweiten Nanosatelliten, Djibouti-1B, zu entwickeln und zu integrieren. Der Satellit wird an Bord der Falcon 9-Rakete mit dem Vigoride-Fahrzeug von Momentus gestartet. Diese als Project Hydrosat bekannte Zusammenarbeit bietet auch zehn afrikanischen Studenten die Möglichkeit, sich an dem Satellitenprojekt zu beteiligen.

Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers wird Djibouti-1B eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Datenerfassungsanforderungen des Djibouti Centre for Study and Research (CERD) spielen. Der Satellit wird von Wetterstationen gesammelte Daten an das Missionskontrollzentrum in Dschibuti übertragen. Darüber hinaus wird es wichtige Instrumente zur Überwachung von Veränderungen der Wasserressourcen und zur Verfolgung von Regionen bereitstellen, die von Dürre und Wasserknappheit in Dschibuti betroffen sind.

Der Start von Djibouti-1B ist für Februar 2024 geplant.

Diese gemeinsame Anstrengung stellt einen bedeutenden Fortschritt beim Einsatz von Technologie zur Überwachung von Klimamustern und zur Bewältigung von Wasserressourcenproblemen dar. Durch die genaue Überwachung wichtiger Gebiete in Dschibuti wird der Satellit wichtige Klimadaten sammeln, die bei der effektiven Bewirtschaftung der Wasserressourcen helfen werden. Mithilfe dieser Informationen können lokale Behörden und Interessenvertreter proaktive Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen von Dürre und Wasserknappheit abzumildern.

Das Projekt Hydrosat bietet afrikanischen Studenten eine unglaubliche Gelegenheit, praktische Erfahrungen in der Satellitenindustrie zu sammeln. Durch die Teilnahme an der Entwicklung und Integration von Dschibuti-1B werden diese Studenten nicht nur zum wissenschaftlichen Fortschritt ihres Landes beitragen, sondern auch ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in der Weltraumtechnologie erweitern.

Diese Zusammenarbeit zwischen RIDE Space, dem dschibutischen Ministerium für Hochschulbildung und Forschung und CSUM zeigt das zunehmende Interesse und die zunehmenden Investitionen in Weltraumtechnologie in ganz Afrika. Es unterstreicht die Entschlossenheit des Kontinents, die Satellitentechnologie zu nutzen, um dringende Umweltprobleme zu bewältigen und die sozioökonomische Entwicklung voranzutreiben.

Insgesamt stellt die Partnerschaft zur Entwicklung und zum Start von Dschibutis zweitem Nanosatelliten einen bedeutenden Meilenstein in der Raumfahrtindustrie in Afrika dar. Der erfolgreiche Einsatz von Djibouti-1B wird den Weg für zukünftige Fortschritte in der Satellitentechnologie ebnen und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen in Dschibuti beitragen.

