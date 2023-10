Unerwartete genetische Variation bei protistischen Arten gefunden

Forscher haben bei einer neuen Protistenart eine überraschende genetische Entdeckung gemacht, die das etablierte Verständnis der DNA-zu-Protein-Translation in Frage stellt. Das Genom eines Protisten, Oligohymenophorea sp. PL0344 zeigte eine einzigartige Divergenz im DNA-Code, der das Ende eines Gens signalisiert, was den Bedarf an weiterer Forschung in dieser vielfältigen Gruppe von Organismen unterstreicht.

Dr. Jamie McGowan, ein Postdoktorand am Earlham Institute, leitete die Analyse der Genomsequenz des Protisten. Ziel der Forschung war es, eine DNA-Sequenzierungspipeline für die Arbeit mit sehr kleinen DNA-Mengen zu testen, wie sie beispielsweise in einer einzelnen Zelle vorkommen. Das Wissenschaftlerteam des Earlham Institute und der University of Oxford entdeckte die ungewöhnliche genetische Variation, als es den aus einem Süßwasserteich in den Oxford University Parks isolierten Protisten untersuchte.

Protisten sind eine vielfältige Gruppe eukaryotischer Organismen, die nicht als Tiere, Pflanzen oder Pilze klassifiziert werden. Sie reichen von mikroskopisch kleinen, einzelligen Organismen wie Amöben und Algen bis hin zu größeren mehrzelligen Protisten wie Seetang und Schleimpilzen. Ciliaten, wie der Protist Oligohymenophorea sp. PL0344 sind schwimmende Protisten, die häufig im Wasser vorkommen.

Das Besondere an dieser Entdeckung ist, dass Variationen im genetischen Code, insbesondere in den Stoppcodons, die das Ende eines Gens signalisieren, äußerst selten sind. In den meisten Fällen haben die Codons TAA und TAG, bei denen es sich um Stoppcodons handelt, die gleiche Übersetzung. Bei Oligohymenophorea sp. PL0344, diese Codons verfügen über einzigartige Übersetzungen, die das etablierte Verständnis der DNA-zu-Protein-Translation in Frage stellen.

Verständnis der genetischen Variationen bei Protisten, wie sie beispielsweise bei Oligohymenophorea sp. PL0344 ist entscheidend für die Entschlüsselung der Geheimnisse der Natur. Dieser unerwartete Befund wirft ein Licht auf die enorme Vielfalt und Komplexität der Protisten und unterstreicht, wie wenig wir über ihre Genetik wissen.

