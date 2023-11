Das frühe Universum enthüllt überraschende Erkenntnisse: Junge Galaxien weisen eine unerwartete chemische Zusammensetzung auf

Ein Team von Astrophysikern der Northwestern University hat mithilfe von Daten des James Webb Space Telescope (JWST) faszinierende Entdeckungen über die Entwicklung früher Universumsgalaxien gemacht. Die Forscher konzentrierten sich auf „jugendliche“ Galaxien, die sich nur zwei bis drei Milliarden Jahre nach dem Urknall bildeten, und lieferten wertvolle Einblicke in unsere kosmischen Ursprünge.

Traditionell ist die Erforschung entfernter Galaxien wie ein Blick zurück in die Zeit: Licht braucht Milliarden von Jahren, um uns zu erreichen. Die Analyse der durch ionisierte Linien in interstellaren Polarlichtern (CECILIA) durchgeführten Umfragedaten des Teams ergab unerwartete Ergebnisse. Diese Galaxien waren nicht nur heißer als erwartet, sondern enthielten überraschenderweise auch schwere Elemente wie Nickel.

Anhand eines zusammengesetzten Bildes, das aus dem von 23 Galaxien gesammelten Licht erstellt wurde, identifizierte das Forschungsteam das Vorhandensein von acht Elementen: Wasserstoff, Helium, Stickstoff, Sauerstoff, Silizium, Schwefel, Argon und Nickel. Während die leichteren Elemente erwartet wurden, war das Vorhandensein von Nickel, einem schwereren Element als Eisen, eine außergewöhnliche Offenbarung.

Die Beobachtung von Nickel in entfernten Galaxien ist ein seltenes Ereignis, selbst in älteren Galaxien, die näher an uns liegen. Typischerweise wird Nickel nach mehreren Lebenszyklen von Sternen, durch Supernovae und der anschließenden Synthese und Ausbreitung schwererer Elemente in der Galaxie beobachtet. Die Entdeckung von Nickel lässt auf etwas Einzigartiges an den Sternen in diesen frühen Galaxien schließen.

Die Hauptautorin der Studie, Assistenzprofessorin Allison Strom, vermutet, dass die höheren beobachteten Temperaturen in diesen jungen Galaxien möglicherweise mit ihrer besonderen chemischen Zusammensetzung zusammenhängen. Sie erklärt, dass unterschiedliche Galaxientemperaturen eine Manifestation ihrer unterschiedlichen chemischen DNA sind, da die Temperatur und die Chemie des Gases in Galaxien von Natur aus miteinander verbunden sind.

Diese bahnbrechende Forschung wirft neue Fragen zum frühen Universum und zur Entstehung von Galaxien auf. Die Ergebnisse der Studie wurden in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht und werfen Licht auf die komplexen und komplizierten Prozesse, die unsere kosmische Geschichte geprägt haben.

FAQ

1. Was hat die Studie über Galaxien im frühen Universum ergeben?

Die Studie ergab, dass die „Teenager“-Galaxien des frühen Universums heißer als erwartet waren und schwere Elemente wie Nickel enthielten, was in fernen Galaxien relativ selten vorkommt.

2. Mit welchen Techniken wurden diese Galaxien untersucht?

Die Astrophysiker nutzten Daten des James Webb Space Telescope (JWST) und der Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Sie kombinierten Lichtwellenlängen, die von mehreren Galaxien gesammelt wurden, um ein zusammengesetztes Bild zu erstellen.

3. Warum ist das Vorhandensein von Nickel von Bedeutung?

Nickel wird typischerweise in älteren Galaxien in unserer Nähe beobachtet, nach mehreren Supernova-Runden und der Synthese schwererer Elemente. Seine Präsenz in diesen jungen Galaxien lässt auf einzigartige Eigenschaften ihrer Sternpopulationen schließen.

4. Wie hängen Temperatur und Chemie der Galaxie zusammen?

Der Hauptautor der Studie vermutet, dass die höheren beobachteten Temperaturen dieser Galaxien mit ihrer unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung zusammenhängen könnten. Die Temperatur und die Chemie des Gases in Galaxien sind untrennbar miteinander verbunden.