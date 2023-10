Die Materialscheibe des Sonnensystems erstreckt sich weiter in den interstellaren Raum als bisher angenommen

Eine neue Methode zum Scannen von Teleskopbildern hat ergeben, dass sich die Materialscheibe des Sonnensystems viel weiter in den interstellaren Raum erstreckt als bisher angenommen. Seit Jahren beobachten Astronomen, dass der Kuipergürtel, ein Feld aus Eisbrocken, in einer Entfernung von 48 AE von der Sonne dünner zu werden scheint. Es wurden jedoch Trümmergürtel beobachtet, die sich doppelt so weit um andere Sterne erstrecken, was zu der Entdeckung führte, dass unser Sonnensystem möglicherweise nicht so klein ist, wie einst angenommen.

Forscher des kanadischen Herzberg Astronomy and Astrophysics Research Centre verwendeten eine neue Technik, um nach Zielen für die New Horizons Probe zu suchen, während sie sich durch die äußeren Bereiche des Sonnensystems bewegt. Bei der als Shift-Stacking bezeichneten Methode wurden mehrere Bilder zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen und kombiniert, um die Sichtbarkeit dunkler Objekte zu verbessern. Um diesen Prozess zu beschleunigen, setzten die Forscher maschinelles Lernen ein und trainierten ein neuronales Netzwerk, um Kuipergürtel-Objekte in Teleskopbildern zu identifizieren.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die maschinelle Lerntechnik doppelt so viele Objekte erkannte wie eine menschliche Suche in den Daten. Dies deutet auf eine höhere Materialdichte in einer Entfernung von 60 bis 80 AE entlang der Flugbahn von New Horizons hin. Die zusätzlichen Trümmer in dieser Region könnten ein anomales Leuchten erklären, das sowohl von der New Horizons Probe als auch vom Hubble-Weltraumteleskop beobachtet wurde.

Weitere Untersuchungen und Bestätigungen durch zukünftige Untersuchungen werden erforderlich sein, um das Ausmaß der materiellen Scheibe des Sonnensystems vollständig zu verstehen. Sollten die Ergebnisse jedoch zutreffen, könnte dies auf die Existenz zweier Ringe aus eisigem Material hinweisen, die durch eine Lücke bei etwa 50 AE getrennt sind. Diese Entdeckung wirft faszinierende Fragen über den Ursprung und die Zusammensetzung der äußeren Regionen des Sonnensystems auf.

Quelle: Diese Forschung wurde auf der 54. Lunar and Planetary Science Conference 2023 vorgestellt.