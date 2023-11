Die Geheimnisse von Quarzglas aufdecken: Die verborgene strukturelle Regelmäßigkeit

Glas ist seit Jahrhunderten ein grundlegendes Material, das von Menschen verwendet wird, doch seine atomare Struktur bleibt für Wissenschaftler ein Rätsel. Das Verständnis und die Kontrolle der strukturellen Beschaffenheit von Glas sind für die Entwicklung effizienter Funktionsmaterialien von entscheidender Bedeutung. Um Licht in dieses Rätsel zu bringen, konzentrierte sich eine Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor Motoki Shiga vom Unprecedented-scale Data Analytics Center der Universität Tohoku auf die Ringformen in glasartigen Materialien.

Um die dreidimensionale Struktur und Struktursymmetrien dieser Ringe zu quantifizieren, entwickelte die Gruppe neue Indikatoren: „Rundheit“ und „Rauheit“. Mithilfe dieser Indikatoren konnten sie die verschiedenen Ringformen in glasartigem Siliziumdioxid (SiO2) identifizieren, von denen einige nur für Glas gelten und andere den in Kristallen vorkommenden Ringen ähneln.

Darüber hinaus entwickelten die Forscher eine Technik, um die räumliche Atomdichte um diese Ringe herum zu messen, indem sie ihre Richtung analysieren. Ihre Ergebnisse zeigten, dass die Atomkonfiguration im Glas nicht in alle Richtungen einheitlich ist, was auf Anisotropie hinweist. Interessanterweise entdeckten sie auch Bereiche, in denen die Atomanordnung ein gewisses Maß an Ordnung oder Regelmäßigkeit aufwies, trotz des insgesamt chaotischen Aussehens der Atome in glasartigem Siliziumdioxid.

Die Identifizierung der verborgenen strukturellen Regelmäßigkeit in Glas hat erhebliche Auswirkungen. Es erweitert unser Verständnis von Phasenübergängen wie der Vitrifizierung und Kristallisation von Materialien und liefert mathematische Beschreibungen, die zur Steuerung von Materialstrukturen und -eigenschaften erforderlich sind.

Für die Zukunft planen Professor Shiga und seine Kollegen, datengesteuerte Ansätze wie maschinelles Lernen und KI zu nutzen, um Glasmaterialien weiter zu erforschen. Diese Techniken bieten vielversprechende Möglichkeiten, mehr Einblicke in die Geheimnisse von Glas zu gewinnen und seine funktionellen Eigenschaften zu optimieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum ist es wichtig, die atomare Struktur von Glas zu verstehen?

Das Verständnis der atomaren Struktur von Glas ist entscheidend für die Entwicklung effizienter Funktionsmaterialien und die Steuerung ihrer Eigenschaften.

2. Worauf konzentrierte sich die Forschungsgruppe?

Die Forschungsgruppe konzentrierte sich auf die in glasartigen Materialien vorhandenen Ringformen und entwickelte neue Indikatoren zur Quantifizierung ihrer dreidimensionalen Struktur und Struktursymmetrien.

3. Was haben die Forscher über die Atomkonfiguration in Glas herausgefunden?

Die Forscher fanden heraus, dass die Atomkonfiguration im Glas Anisotropie aufweist, also nicht in alle Richtungen einheitlich ist. Sie entdeckten auch bestimmte Bereiche, in denen die Atomanordnung ein gewisses Maß an Ordnung oder Regelmäßigkeit aufwies.

4. Welchen Beitrag leistet diese Forschung auf diesem Gebiet?

Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis von Phasenübergängen wie Vitrifikation und Kristallisation bei und liefert die mathematischen Beschreibungen, die zur Steuerung von Materialstrukturen und -eigenschaften erforderlich sind.

5. Was sind die Zukunftspläne der Forschungsgruppe?

Die Forschungsgruppe plant, datengesteuerte Ansätze wie maschinelles Lernen und KI einzusetzen, um Glasmaterialien weiter zu erforschen und mehr Einblicke in ihre strukturelle Natur zu gewinnen.