Dutzende jupitergroße Objekte im Orionnebel entdeckt, die sich traditionellen astronomischen Kategorien entziehen

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Wissenschaftler durch Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops Dutzende planetengroße Objekte im Orionnebel identifiziert. Diese Objekte, die als binäre Objekte mit Jupitermasse oder Jumbos bezeichnet werden, widersprechen herkömmlichen Definitionen von Planeten, da sie sich nicht in einer Umlaufbahn um einen Mutterstern befinden. Dieser Befund stellt bestehende Theorien zur Stern- und Planetenentstehung in Frage, die behaupten, dass jupitergroße Objekte nicht durch denselben Prozess entstehen können, der Sterne in Nebeln entstehen lässt.

Die binären Objekte mit Jupitermasse, auch Jumbos genannt, passen nicht genau in bestehende Kategorien von Himmelsobjekten. Sie sind zu klein, um Sterne zu sein, sind aber technisch gesehen keine Planeten, da sie keinen Stern umkreisen. Diese Objekte haben Oberflächentemperaturen von etwa 1,000 Grad und scheinen in ihrer Zusammensetzung planetenähnlich zu sein, da in ihrer Atmosphäre Dampf und Methan nachgewiesen wurden. Obwohl sie etwa eine Million Jahre alt sind, kühlen sie ohne Wirtsstern schnell ab und werden unglaublich kalt.

Die Beobachtungen wurden durch Daten bodengestützter Teleskope inspiriert, die auf die Existenz dieser mysteriösen Objekte hindeuteten. Die Entdeckung stellt etablierte Modelle der Planetenentstehung in Frage und eröffnet spannende Möglichkeiten für weitere Forschung. Das Team entschied sich für den Namen „Binärobjekte mit Jupitermasse“, da unter den Hunderten identifizierten planetenähnlichen Objekten Dutzende Paare entdeckt wurden.

Die Ergebnisse haben für Astronomen neue Fragen aufgeworfen, beispielsweise wie diese Objekte als binäre Paare existieren können, wenn sie aus der Umlaufbahn eines Sterns geschleudert wurden. Die aktuellen Theorien erklären die große Anzahl der beobachteten Objekte nicht vollständig, was darauf hindeutet, dass möglicherweise ein neuer Entstehungsmechanismus im Spiel ist. Diese Entdeckung wird als bedeutender Beitrag zu unserem Verständnis der Sternentstehung angesehen und wird zweifellos zu weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiet führen.

Quellen: The Guardian