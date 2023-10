Unterwasservulkan beherbergt riesiges Wasserreservoir unter der Küste Neuseelands

By

Forscher haben vor der Küste Neuseelands eine faszinierende Entdeckung gemacht. Mithilfe seismischer 3D-Bildgebung fanden sie ein bedeutendes Wasserreservoir, das zwei Meilen unter dem Meeresboden versunken war. Es wird angenommen, dass dieser Unterwasservulkan, der jetzt tief in der Erdkruste vergraben ist, eine schwere Erdbebenstörung dämpft.

Die Verwerfung vor der Küste Neuseelands ist dafür bekannt, dass sie Slow-Slip-Ereignisse hervorruft, bei denen es sich um Erdbeben in Zeitlupe handelt, die dazu beitragen, tektonischen Druck über einen längeren Zeitraum abzubauen. Wissenschaftler waren neugierig, warum diese langsamen Schlupfereignisse an bestimmten Verwerfungen häufiger auftreten als an anderen.

Die Entdeckung dieses ausgedehnten Wasserreservoirs liefert Hinweise darauf, dass vergrabenes Wasser möglicherweise mit diesen langsamen Erdbeben in Zusammenhang steht. Interessanterweise gab es bisher keine geologischen Beweise, die auf die Existenz eines derart großen Wasserreservoirs an dieser spezifischen Verwerfung schließen ließen.

Andrew Gase, der Hauptautor der Studie vom University of Texas Institute for Geophysics, erklärt, dass man die genaue Wirkung des Wassers auf die Verwerfung noch nicht bestimmen könne. Allerdings ist die gefundene Wassermenge deutlich höher als erwartet. Gase betont die Notwendigkeit weiterer Bohrungen, um den Einfluss des Wassers auf den Druck der Verwerfung zu bestimmen.

Der Unterwasservulkan und die umliegenden Sedimente sind Überreste einer Reihe von Vulkanausbrüchen vor 125 Millionen Jahren. Die seismischen Untersuchungen ergaben, dass der Wassergehalt im Vulkangestein fast die Hälfte seines Volumens beträgt, was für Gestein dieses Alters ungewöhnlich ist.

Gase vermutet, dass die durch die antiken Ausbrüche verursachte Erosion eine poröse Gesteinsstruktur geschaffen hat, die als Wasserreservoir fungierte. Im Laufe der Zeit verwandelte sich das Gestein in Lehm, wodurch noch mehr Wasser zurückgehalten wurde. Dieser Befund ist von Bedeutung, da Wissenschaftler glauben, dass der Grundwasserdruck eine entscheidende Rolle beim Auftreten langsamer Erdbeben spielt.

Die Forscher vermuten, dass es in anderen Erdbebenverwerfungen auf der ganzen Welt ähnliche Wasserreservoirs geben könnte. Diese Entdeckung könnte zu einem tieferen Verständnis großer Erdbeben und der Rolle von Wasser bei der Freisetzung tektonischer Spannungen führen.

