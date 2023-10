Die Entdeckung von binären Objekten mit Jupitermasse stellt das derzeitige Verständnis der Astronomie in Frage

By

Astronomen haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine bahnbrechende Entdeckung im Orionnebel gemacht. Sie haben Dutzende frei schwebende Objekte identifiziert, die kleiner als Sterne, aber größer als Planeten sind und die sie als binäre Objekte mit Jupitermasse oder Jumbos bezeichnet haben. Diese Objekte umkreisen keinen Mutterstern, was die herkömmliche Definition eines Planeten in Frage stellt. Die Entdeckung steht auch im Widerspruch zu bestehenden Theorien zur Sternentstehung und zur Planetenentstehung, da man bisher glaubte, dass jupitergroße Objekte nicht durch denselben Prozess entstehen könnten, der Sterne in einem Nebel erzeugt.

Die Beobachtungen dieser Jumbos wurden durch Daten bodengestützter Teleskope inspiriert. Das Team stellte fest, dass diese Objekte in ihrer Zusammensetzung planetenähnlich waren und eine Atmosphäre enthielten, die Dampf und Methan enthielt. Aufgrund ihrer Größe und des Fehlens eines Muttersterns gelten sie jedoch nicht als traditionelle Planeten. Von den Hunderten identifizierten Jupiter-ähnlichen Objekten wurden Dutzende als Paare gefunden, was zu der Bezeichnung Jupiter-Massen-Binärobjekte führte.

Die Jumbos sind etwa eine Million Jahre alt und haben Oberflächentemperaturen von etwa 1,000 °C. Ohne einen Stern, der Wärme liefert, kühlen sie schnell ab und erreichen kurzzeitig einen gemäßigten Temperaturbereich, bevor sie extrem kalt werden. Trotzdem würden ihre Oberflächen kein flüssiges Wasser zulassen, was sie unwahrscheinlich für die Unterbringung von Leben geeignet macht.

Diese Beobachtungen konzentrierten sich auf den Orionnebel, der der Erde am nächsten gelegene Bereich massereicher Sternentstehung. Der Nebel ist durch aufgewirbelte Staub- und Gaswolken, Explosionen und Sternstrahlen gekennzeichnet. Sterne entstehen in Nebeln, wenn Staub- und Gaswolken unter ihrer eigenen Schwerkraft abkühlen, fragmentieren und kollabieren. Durch diesen Prozess können auch kleinere Objekte wie Braune Zwerge und Objekte mit Planetenmasse entstehen. Aktuelle Theorien gehen jedoch davon aus, dass die untere Grenze für Objekte, die durch Gravitationskollaps entstehen, zwischen dem Drei- und Siebenfachen der Jupitermasse liegt.

Die Existenz dieser Jumbos und die Tatsache, dass viele von ihnen in binären Paaren vorkommen, stellt eine Herausforderung für aktuelle Theorien dar. Es ist unklar, wie sich diese Paare durch chaotische Interaktionen gebildet haben und dann zusammenhalten konnten. Wissenschaftler stellen nun ihr derzeitiges Verständnis der Sternentstehung und der Planetenentstehung in Frage, da diese Entdeckungen einen neuen Mechanismus ans Licht gebracht haben, der noch vollständig verstanden werden muss.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden als Vorabdruck veröffentlicht und warten auf die Begutachtung durch Fachkollegen. Wissenschaftler freuen sich über dieses unerwartete Ergebnis, da es ihr derzeitiges Verständnis über die Entstehung von Sternen und Planeten in Frage stellt. Weitere Untersuchungen und Analysen werden durchgeführt, um ein besseres Verständnis dieser binären Objekte mit Jupitermasse zu erlangen.

