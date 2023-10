Die Entdeckung einer unsichtbaren Nährstoffabgabe am Great Barrier Reef gibt Anlass zur Sorge

By

Eine kürzlich von Wissenschaftlern der Southern Cross University durchgeführte Studie hat die Quelle von nicht quantifiziertem Stickstoff und Phosphor aufgedeckt, die erhebliche Umweltschäden am Great Barrier Reef verursachen. Die Studie mit dem Titel „Der Grundwasserabfluss unter Wasser übersteigt den Flusseintrag als Nährstoffquelle für das Great Barrier Reef“ unterstreicht die Notwendigkeit einer neuen Perspektive bei den Bemühungen, die Gesundheit des Riffs zu erhalten und wiederherzustellen.

Die von Dr. Douglas Tait geleitete Studie nutzte natürliche Tracer vor der Küste von Queensland, um die Bewegung von Nährstoffen zu verfolgen. Unter Unterwasser-Grundwasserabfluss versteht man die Freisetzung von Wasser aus unterirdischen Grundwasserleitern und dem Meeresboden in den Ozean unterhalb der Wasserlinie. Mithilfe von Radiumisotopen konnten die Forscher die Menge an Nährstoffen bestimmen, die durch unsichtbare Grundwasserströme aus Land- und Schelfsedimenten transportiert werden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Grundwasserabfluss 10–15 Mal größer ist als der Flusseintrag, der zuvor im Mittelpunkt der Naturschutzbemühungen stand. Ungefähr ein Drittel des neuen Stickstoff- und zwei Drittel des Phosphoreintrags in das Great Barrier Reef stammen aus der Grundwassereinleitung. Das bedeutet, dass über das Grundwasser fast doppelt so viel Stickstoff in das Riff gelangt wie über Flusswasser.

Die überschüssigen Nährstoffe stellen eine Gefahr für die Artenvielfalt des Riffs dar und führen zu Problemen wie schädlichen Algenblüten, dem Ausbruch von Dornenkronen-Seesternen und Fischkrankheiten. Die Studie betont die Notwendigkeit einer strategischen Änderung der Managementansätze zum Schutz des Great Barrier Reef. Bemühungen zur Minderung der Nährstoffauswirkungen müssen die langfristige Speicherung und Abgabe von Nährstoffen im Grundwasser berücksichtigen.

Die komplexe Nährstoffdynamik innerhalb des Riffs verdeutlicht, wie wichtig es für die Erhaltung dieses Naturwunders ist, Nährstoffquellen zu verstehen und zu verwalten. Diese Forschung dient als Weckruf und fordert konzertierte Anstrengungen, um das Great Barrier Reef vor den Auswirkungen überschüssiger Nährstoffe zu schützen.

Quellen:

– Studie: „U-Boot-Grundwasserabfluss übersteigt den Flusseintrag als Nährstoffquelle für das Great Barrier Reef“, Environmental Science & Technology

– Southern Cross University

– Phys.org