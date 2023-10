Die Entdeckung einer eine halbe Million Jahre alten Holzkonstruktion wirft Licht auf die frühe menschliche Technologie

Eine aktuelle archäologische Entdeckung in Sambia hat belastbare Beweise für den frühesten bekannten Einsatz der Holztechnologie geliefert, der 476,000 Jahre zurückreicht. Bei der Ausgrabung an den Kalambo Falls wurden eine gut erhaltene Holzkonstruktion sowie verschiedene Artefakte freigelegt. Dieser Befund stellt die Annahme in Frage, dass die frühen Menschen technologisch primitiv waren, und unterstreicht ihre Fähigkeit, Holz mit Werkzeugen zu beschaffen und zu formen.

Die Entdeckung bei Kalambo Falls wirft Licht auf die nachhaltige Nutzung von Materialien während der frühen Steinzeit. Da Holz ein verderbliches Material ist, ermöglichten die außergewöhnlichen Konservierungsbedingungen an der Stätte den Forschern, direkte Beweise für die absichtliche Verwendung von Holz durch frühe Menschen zu erhalten. Dieser Befund verändert unser Verständnis der Geschichte der Holztechnologie und zeigt, in welchem ​​Ausmaß die frühen Menschen mit diesem vielseitigen Material interagierten.

In der Vergangenheit galt der Verstand der frühen Homininen im Vergleich zum modernen Menschen oft als begrenzt. Diese Entdeckung unterstreicht jedoch ihr beeindruckendes Verständnis für die sie umgebenden Materialien und ihre Sorge um die Umwelt. Die absichtlich geformte Holzkonstruktion an den Kalambo Falls kann als Beispiel für Design, Technologie und Kreativität angesehen werden, die heute als „grüne Technologie“ gilt.

Die Verwendung von Holz als Baumaterial bietet Nachhaltigkeitsvorteile, die modernen Materialien fehlen. Im Gegensatz zu Materialien, die nahezu unzerstörbar sind und zum Klimawandel beitragen, ist Holz eine verderbliche und erneuerbare Ressource. Obwohl mit der Verwendung von Holz Risiken wie Feuer und Verfall verbunden sind, können diese Risiken durch geeignete Baupraktiken gemindert werden.

Diese Entdeckung stellt die Vorstellung des Fortschritts in der Menschheitsgeschichte als linearen Fortschritt in Richtung Moderne in Frage. Es unterstreicht den Einfallsreichtum und die Raffinesse unserer alten Vorfahren und regt zu einer Neubewertung des Wertes „rückständiger Technologien“ für den Nutzen der Umwelt und des Planeten an.

