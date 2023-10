Neuseelands verstecktes Wasserreservoir könnte Hinweise auf Erdbeben in Zeitlupe enthalten

Wissenschaftler haben in der Hikurangi-Subduktionszone ein riesiges Wasserreservoir unter dem Meeresboden entdeckt, das auch für sein Potenzial bekannt ist, ein zukünftiges „Megabeben“ auszulösen. Diese Entdeckung könnte wertvolle Einblicke in das Phänomen der „Slow-Motion-Erdbeben“ liefern. Mithilfe seismischer 3D-Bildgebung konnten Forscher das Reservoir identifizieren, das sich etwa 3 km unter dem Meeresboden vor der Küste der Nordinsel befindet.

Die Hikurangi-Subduktionszone erstreckt sich vom Nordosten der Nordinsel bis vorbei an Hawke's Bay, wo sie sich unter der australischen Platte verbirgt. Forscher, die diese Region untersuchen, haben zuvor die Wahrscheinlichkeit eines „Megabebens“ entlang der größten Verwerfungslinie Neuseelands in den nächsten 50 Jahren auf eins zu vier geschätzt. Das Vorhandensein des Wasserreservoirs könnte helfen, das Auftreten von Slow-Slip-Ereignissen oder Slow-Motion-Erdbeben zu erklären.

Laut Dr. Andrew Gase, dem Hauptautor der Studie, geht man davon aus, dass das Wasser im Reservoir die Erdbebenstörung dämpft und es ihr ermöglicht, aufgebaute tektonische Spannungen durch harmlose, langsame Erdbeben abzubauen. Slow-Slip-Ereignisse unterscheiden sich von normalen Erdbeben dadurch, dass sie den Druck über Tage oder sogar Wochen hinweg allmählich abbauen. Trotz ihres häufigen Auftretens ist die genaue Ursache für Slow-Slip-Ereignisse weiterhin unbekannt.

Die jüngste Entdeckung des Wasserreservoirs liefert direkte geologische Beweise für den Zusammenhang zwischen Slow-Slip-Ereignissen und vergrabenem Wasser. Dr. Gase enthüllte, dass das Ausmaß des Wasserreservoirs in der Nähe von Neuseeland beispiellos ist, was darauf hindeutet, dass die vorhandene Wassermenge viel höher als normal ist.

Der Grundwasserdruck im Reservoir kann eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Bedingungen spielen, die langsame Erdbeben auslösen. Um ein tieferes Verständnis dieses Phänomens zu erlangen, fordert Dr. Gase weitere Bohrungen, um den endgültigen Bestimmungsort des Wassers und seine Auswirkungen auf den Druck der Verwerfung zu bestimmen. Diese zusätzlichen Informationen könnten zu einem genaueren Verständnis großer Erdbeben und ihrer möglichen Auswirkungen führen.

Insgesamt bietet die Entdeckung des verborgenen Wasserreservoirs Neuseelands wertvolle Einblicke in die Mechanismen hinter Erdbeben in Zeitlupe. Es wirft ein Licht auf die Komplexität der tektonischen Aktivität in dieser Region und kann dazu beitragen, die Vorhersage und Eindämmung von Erdbeben in der Zukunft zu verbessern.

Quellen:

– Newshub

– GNS-Wissenschaft