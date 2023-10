Wahrscheinliche Nova in Messier 31 entdeckt

By

Zusammenfassung: In Messier 31, auch bekannt als Andromeda-Galaxie, wurde eine wahrscheinliche Nova entdeckt. Diese Entdeckung wurde während einer laufenden Untersuchung von Messier 31 und Messier 33 durch das Team des Virtual Telescope Project gemacht. Die Nova wurde erstmals am 1. Oktober 2023 anhand von Bildern entdeckt, die mit einem 250-mm-f/4.5-Astrographen aufgenommen wurden. Nachfolgende Beobachtungen bestätigten die Existenz der Quelle und zeigten, dass sie geringfügig heller war als zum Zeitpunkt der Entdeckung. Um die Natur dieses vorübergehenden Objekts endgültig zu bestimmen, ist nun Spektroskopie erforderlich.

Die wahrscheinliche Nova in Messier 31 wurde entdeckt, als das Team des Virtual Telescope Project neu aufgenommene Bilder mit archivierten Bildern verglich, die einige Wochen zuvor aufgenommen worden waren. Das vorübergehende Objekt befand sich im südwestlichen Teil der Andromeda-Galaxie mit den Koordinaten RA: 00 40 29.67 und Decl.: +40 51 41.4. Seine Größe wurde auf R=17.9 geschätzt.

Um zu überprüfen, ob es sich um ein bekanntes Objekt handelte, durchsuchte das Team verschiedene Kataloge, fand jedoch keine Quellen an dieser Position. Dies veranlasste sie, den Übergang als wahrscheinliche Nova in M31 zu klassifizieren und ihn dem Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT) zu melden.

In der folgenden Nacht wurden weitere Beobachtungen durchgeführt, die die Existenz der Quelle bestätigten und zeigten, dass sie etwas heller war als ursprünglich beobachtet. Ein mit der C14-Robotereinheit aufgenommenes Bild mit höherer Auflösung trennte den Transienten deutlich von einem nahegelegenen Stern. Eine Animation, die das Bild vom 2. Oktober mit einem vom 11. September 2023 verglich, verdeutlichte das Erscheinungsbild des Transienten.

Um die Natur dieses Objekts endgültig zu bestimmen, ist Spektroskopie erforderlich. Das Team plant, diese Quelle so lange weiter zu beobachten und zu untersuchen, wie sie sichtbar ist.

Quelle: Virtual Telescope Project