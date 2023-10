Ein Durchbruch in der Quanteninformationsumwandlung: MW-zu-Optik-Konverter bei Raumtemperatur

Ein Team von Wissenschaftlern am QOT-Zentrum für Quantenoptische Technologien, darunter ein Student der Fakultät für Physik der Universität Warschau, hat ein revolutionäres Gerät entwickelt, das Quanteninformationen zwischen Mikrowellen und optischen Photonen umwandeln kann. Ihre in Nature Photonics veröffentlichte Forschung demonstriert eine neue Mikrowellendetektionsmethode mit weitreichenden Anwendungen in Quantentechnologien, Quantennetzwerkinfrastruktur und Mikrowellenradioastronomie.



Die Fähigkeit, Quanteninformationen umzuwandeln, ähnelt der Umwandlung digitaler Dateien in elektrischen Strom, wenn Musik auf einem Gerät abgespielt wird. In diesem Fall ist es den Wissenschaftlern gelungen, Quanteninformationen von einem einzelnen Mikrowellenphoton auf ein einzelnes optisches Photon zu übertragen. Aufgrund der erforderlichen Präzision und der Notwendigkeit, das Rauschen zu minimieren, ist die Durchführung von Einzelphotonenoperationen jedoch eine unglaubliche Herausforderung. Darüber hinaus erhöht die Wechselwirkung mit optischen Photonen, deren Energieniveau tausendmal höher ist als die von Mikrowellenphotonen, die Komplexität zusätzlich.



Die Umwandlung von Quanteninformationen ist für hybride Quantennetzwerke, die verschiedene Quantengeräte wie Quantencomputer verbinden, von entscheidender Bedeutung. Während Quantencomputer mit Mikrowellenphotonen und supraleitenden Schaltkreisen realisiert werden können, wird die Übertragung der auf diese Weise kodierten Quanteninformationen über große Entfernungen durch die Anhäufung von Rauschen behindert. Dieses Problem wird durch den Einsatz optischer Photonen gelöst, die Quanteninformationen effizient über optische Fasern übertragen. Daher ist ein Mikrowellen-zu-optischer Wandler für Quanteninformationen von entscheidender Bedeutung, um die Lücke zwischen Quantencomputern und dem Quanteninternet zu schließen.



Den Wissenschaftlern gelang dieser Durchbruch durch den Einsatz von Rydberg-Atomen, die sowohl mit Mikrowellen als auch mit optischen Photonen interagieren können. Rydberg-Atome, die durch Laseranregung von Valenzelektronen in Rubidiumatomen erzeugt werden, nehmen dramatisch an Größe zu und weisen faszinierende Eigenschaften auf. Frühere Demonstrationen der Mikrowellen-zu-optischen Umwandlung beschränkten sich auf lasergekühlte Atome, die in komplexen magnetooptischen Aufbauten gefangen waren. Das Team der Universität Warschau hat erfolgreich gezeigt, dass diese Umwandlung bei Raumtemperatur mithilfe von Atomdämpfen in einer Glaszelle erreicht werden kann, und ebnet damit den Weg für einen vereinfachten und möglicherweise miniaturisierten Konverter in der Zukunft.



Darüber hinaus zeichnet sich das neue Konvertierungsschema durch einen bemerkenswert niedrigen Rauschpegel und die Möglichkeit aus, Operationen an einzelnen Photonen durchzuführen. Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht den kontinuierlichen Betrieb des Konverters, ohne dass Atome eingefangen oder erneut gepumpt werden müssen. Die Einfachheit des Aufbaus wird nur durch die deutlich verbesserten Parameter des Umwandlungsprozesses übertroffen, die die Forscher der UW erreicht haben.



Diese Entdeckung ist ein bedeutender Fortschritt bei der Weiterentwicklung der Quanteninformationsverarbeitungstechnologien und ihrer Integration in praktische Anwendungen. Mit der Entwicklung des Raumtemperatur-MW-zu-Optik-Wandlers haben sich die Möglichkeiten für Quantennetzwerke und Quantencomputing exponentiell erweitert.



