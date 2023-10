Universität Leicester bestätigt Infrarot-Auranus auf Uranus

By

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Astronomen der Universität Leicester die Existenz einer Infrarot-Aurora (IR) auf dem Planeten Uranus bestätigt. Dies ist das erste Mal, dass eine IR-Aurora auf dem kalten äußeren Planeten beobachtet wurde. Die in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der magnetischen Felder des Planeten und des Potenzials für außerirdisches Leben.

Polarlichter entstehen durch geladene Teilchen, die über magnetische Feldlinien mit der Atmosphäre eines Planeten kollidieren. Auf der Erde führen diese Kollisionen zu den schillernden Nord- und Südlichtern. Auf Uranus, wo die Atmosphäre hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht, sendet das Polarlicht jedoch Licht in Wellenlängen außerhalb des sichtbaren Spektrums aus, beispielsweise im Infrarotbereich.

Um das Vorhandensein der IR-Aurora zu bestätigen, analysierte das Wissenschaftlerteam bestimmte Wellenlängen des von Uranus emittierten Lichts mit dem Keck-II-Teleskop. Sie beobachteten einen deutlichen Anstieg der Dichte geladener Teilchen, bekannt als H3+, in der Uranus-Atmosphäre, was auf die durch die Anwesenheit des Polarlichts verursachte Ionisierung hinweist.

Diese Entdeckung verbessert nicht nur unser Verständnis der Magnetfelder äußerer Planeten in unserem Sonnensystem, sondern hat auch Auswirkungen auf die Identifizierung von Exoplaneten, die Leben beherbergen könnten. Die Hauptautorin Emma Thomas, eine Doktorandin an der Universität Leicester, vermutet, dass die energiereiche Polarlichter auf Uranus für die Erzeugung und Verteilung von Wärme verantwortlich sein könnten, was erklärt, warum der Planet heißer ist als ursprünglich vorhergesagt.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist eine Aurora?

Ein Polarlicht ist ein natürliches Lichtschauspiel am Himmel, das normalerweise in Polarregionen beobachtet wird. Sie wird dadurch verursacht, dass geladene Teilchen der Sonne mit Atomen und Molekülen in der Erdatmosphäre kollidieren.

Wie entstehen Polarlichter auf Uranus?

Polarlichter auf Uranus entstehen, wenn hochenergetische geladene Teilchen über seine Magnetfeldlinien mit der Atmosphäre des Planeten interagieren.

Was ist ein Infrarot-Aurora?

Ein Infrarot-Aurora ist ein Polarlicht, das Licht im infraroten Teil des elektromagnetischen Spektrums aussendet, das für das menschliche Auge nicht sichtbar ist.

Was bedeutet diese Entdeckung für die Suche nach außerirdischem Leben?

Das Vorhandensein einer Infrarot-Aurora auf Uranus lässt vermuten, dass auch andere Planeten mit ähnlicher Atmosphärenzusammensetzung Polarlichter aufweisen könnten. Durch die Untersuchung dieser Polarlichter können Wissenschaftler Einblicke in die Magnetfelder und die potenzielle Bewohnbarkeit von Exoplaneten gewinnen.

Wie wurde das Infrarot-Aurora auf Uranus bestätigt?

Das Infrarot-Aurora auf Uranus wurde durch die Analyse spezifischer Wellenlängen des vom Planeten emittierten Lichts mit dem Keck-II-Teleskop bestätigt. Dies ermöglichte es Wissenschaftlern, einen Anstieg der Dichte geladener Teilchen im Zusammenhang mit der Aurora zu beobachten.

Welche Implikationen hat diese Entdeckung?

Diese Entdeckung erweitert unser Verständnis der planetaren Magnetfelder und unterstreicht die Rolle von Polarlichtern bei der Umverteilung der Wärme auf Planeten. Es deutet auch darauf hin, dass Exoplaneten, die in Größe und Zusammensetzung Uranus ähneln, ähnliche magnetische und atmosphärische Eigenschaften aufweisen könnten.