Die rätselhafte Welt des Weltraums: Erforschung des Einflusses der Sonne auf die Erde

Waren Sie schon einmal fasziniert von den Geheimnissen des Weltraums und haben Sie sich über die Auswirkungen der Sonnenaktivität auf unseren Planeten gewundert? Reisen Sie mit uns, während wir in das rätselhafte Feld der Heliophysik eintauchen und die faszinierende Arbeit von Ale Pacini entdecken, einem engagierten Heliophysik-Datenverwalter am NCEI.

Ales Faszination für die Sonne und ihre Dynamik begann im Jahr 2000, als sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Mackenzie University in Brasilien ihre Reise in die Sonnenphysik begann. In dieser Zeit verliebte sie sich in die Feinheiten unseres wunderschönen Sterns und seine tiefgreifenden Verbindungen zu unserem blauen Planeten.

Ale kam 2021 als NOAA-Partner zu NCEI und tauchte in die Welt der Magnetometerdaten der NOAA-Satelliten ein. Durch ihre Arbeit gewann sie wertvolle Einblicke in die zentrale Rolle der Solar and Terrestrial Physics (STP)-Gruppe des NCEI bei der Weiterentwicklung der Wissenschaft und des Betriebs des Sonnen- und Weltraumwetters. Angetrieben von ihrem Wunsch, weiter zur Mission der NOAA beizutragen, bewarb sich Ale um eine Bundesstelle und wurde im Sommer 2023 eine begeisterte neue Bundesangestellte bei NCEI/STP.

Als Helio Data Steward drehen sich Ales tägliche Aufgaben um ihr tiefes Verständnis aktueller und zukünftiger Solar- und Weltraumwetterprodukte von NCEI sowie um die Erfüllung der Bedürfnisse von Datennutzern. Sie arbeitet mit Teams zusammen, die an bevorstehenden NOAA-Weltraumwettermissionen arbeiten, mit Wissenschaftlern und Betreibern, die die Daten nutzen, sowie mit Kollegen, die für die Archivierung und Bereitstellung des Zugriffs auf Datensätze verantwortlich sind. Darüber hinaus spielt Ale eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit der NOAA, indem sie öffentliche Vorträge hält und ihre Online-Präsenz verbessert.

Ales Begeisterung für ihre Arbeit kommt zum Vorschein, wenn sie über Sonnenflecken, Polarlichter und die Auswirkungen von Sonneneruptionen spricht. Es macht ihr Freude, die komplizierten Details dieser außergewöhnlichen Phänomene zu entschlüsseln und zu veranschaulichen, wie unser Planet in der Umarmung des Sonnenwinds tanzt.

Häufigste Fragen

Welche Ausbildung und Ausbildung sind für eine Karriere in der Heliophysik erforderlich?

Eine Karriere in der Heliophysik folgt typischerweise dem traditionellen Weg, einen Bachelor-Abschluss in Physik zu absolvieren, gefolgt von einem Master-Abschluss und einem Ph.D. Während die spezifische Position eines Helio Data Steward einen wissenschaftlichen Hintergrund erfordert, um sowohl die Daten als auch die Physik hinter den Messungen zu verstehen, gibt es innerhalb der Heliophysik verschiedene Karrierewege, die von Datenanalysten und Softwareentwicklern bis hin zu Weltraumwetterprognostikern, Pädagogen und Kommunikatoren reichen.

Was hat Ale dazu inspiriert, eine Karriere in der Heliophysik einzuschlagen?

Ales Leidenschaft für die Weltraumwissenschaft wurde durch den Film „Contact“ entfacht, in dem sie Jodie Fosters Darstellung einer Astrophysikerin sah. Die Entschlossenheit und das Engagement einer Frau, die in Observatorien arbeitet und für ihre Wissenschaft kämpft, inspirierten Ale dazu, sich diese Rolle vorzustellen. Durch einen glücklichen Zufall arbeitete Ale schließlich in denselben Observatorien, die im Film gezeigt werden, und hatte sogar die Gelegenheit, Dr. Jill Tarter zu treffen, die echte Astronomin, die als Inspiration für die Figur diente.

An welchen Projekten arbeitet Ale derzeit?

Ale ist maßgeblich an der Entwicklung der zukünftigen Mission Space Weather Follow-On L1 (SWFO-L1) beteiligt, deren Start durch die NOAA im Jahr 2025 geplant ist. Sie unterstützt das NCEI/STP-Team aktiv bei der Vorbereitung des Satelliten für seine Mission Sie liefern unschätzbare Beobachtungen für das Space Weather Prediction Center (SWPC) der NOAA und dienen als wertvolle Ressource für die Helio-Wissenschaftsgemeinschaft.

Was gefällt Ale an ihrem Job am besten?

Ale findet große Freude an der Konvergenz ihrer Leidenschaften, zu denen Heliophysik, wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit und Datenverwaltung gehören. Die Arbeit mit multidisziplinären Teams und das Lernen aus unterschiedlichen Perspektiven sind die Aspekte ihrer Arbeit, die sie am meisten begeistert, da sie eine Fülle von Erkenntnissen und Werten für die gemeinsamen Ziele liefern.