Das Verschwinden von Meerestieren am Südpol: Ein Rätsel um Klima und Meeresspiegel

By

Eine aktuelle Studie hat das mysteriöse Verschwinden von Meerestieren ans Licht gebracht, das vor 390 bis 385 Millionen Jahren am Südpol stattfand. Die durchgeführte Forschung liefert neue Erkenntnisse über die tiefgreifenden Auswirkungen von Klima- und Meeresspiegelveränderungen auf Meeresökosysteme.

Während des frühen Mitteldevons lag der Superkontinent Gondwana, der Teile des heutigen Afrikas, Südamerikas und der Antarktis umfasste, in der Nähe des Südpols. Im Gegensatz zu der eisigen Landschaft, die wir heute mit der Antarktis assoziieren, erlebte diese alte Landmasse wärmeres Klima und höhere Meeresspiegel, was zu ausgedehnten Überschwemmungen führte.

Wissenschaftler sind seit langem verwirrt über die Entstehung und das anschließende Verschwinden der Malvinoxhosan-Biota, einer Gruppe von Meerestieren, die in kühleren Gewässern gediehen. Diese Gruppe bestand aus verschiedenen Schalentierarten, von denen viele heute ausgestorben sind. Nach zwei Jahrhunderten voller Rätsel erklärt der Hauptautor der Studie, Dr. Cameron Penn-Clarke, dass der Ursprung und das Verschwinden dieser Tiere endlich aufgeklärt wurden.

Um dieses Phänomen zu untersuchen, sammelten und analysierten die Forscher eine große Menge fossiler Daten. Mithilfe fortschrittlicher Analysemethoden untersuchten sie sorgfältig Schichten alten Gesteins, von denen jede ihre eigenen einzigartigen Fossilienbestände enthielt. Die Analyse ergab 7 bis 8 unterschiedliche Schichten, was einen fortschreitenden Rückgang der Meerestiervielfalt zeigt.

Beim Vergleich dieser Schichten mit alten Umweltdaten und globalen Temperaturaufzeichnungen machten die Forscher eine alarmierende Entdeckung. Sie fanden einen starken Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Artenvielfalt im Meer und schwankenden Meeresspiegeln sowie Klimaveränderungen. Während einer globalen Abkühlungsphase blühte die Malvinoxhosan-Biota auf. Kühlere Bedingungen ermöglichten es diesen Tieren, sich zu spezialisieren und profitierten von zirkumpolaren Wärmebarrieren in der Nähe der Pole. Als jedoch die Temperaturen zu steigen begannen, verschwanden die Malvinoxhosan-Tiere und machten den Weg für Arten frei, die besser für wärmere Gewässer geeignet waren.

Die Veränderungen des Meeresspiegels in diesem Zeitraum haben wahrscheinlich die natürlichen Barrieren des Ozeans zerstört und es ermöglicht, dass warmes äquatoriales Wasser in den Südpol eindringt. Folglich dominierten diese Warmwasserarten, was den Untergang der Malvinoxhosan-Meereslebewesen ankündigte. Der durch das Verschwinden der Malvinoxhosan-Biota verursachte Zusammenbruch der polaren Ökosysteme war katastrophal und irreversibel.

Dr. Penn-Clarke beschreibt dies als einen „390 Millionen Jahre alten Krimi“. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die kombinierten Auswirkungen von Änderungen des Meeresspiegels und der Temperatur die Hauptfaktoren waren, die dieses Aussterbeereignis auslösten. Obwohl dieses besondere Ereignis mit bekannten Aussterbeereignissen im Früh- und Mitteldevon zusammenfällt, mangelt es den Forschern an genauen Rückschlüssen auf das Alter.

Das Verständnis der Empfindlichkeit polarer Umgebungen und Ökosysteme gegenüber Veränderungen des Meeresspiegels und der Temperatur ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts der aktuellen Biodiversitätskrise. Die Studie unterstreicht die dauerhafte Natur der Veränderungen in den Polarregionen. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Dringlichkeit des Schutzes und der Erhaltung dieser empfindlichen Ökosysteme.

Quellen:

– Hauptautor der Studie, Dr. Cameron Penn-Clarke von der University of the Witwatersrand, Institut für Evolutionsstudien.