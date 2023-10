Direkte Abbildung der Bindung von Glykanen an Biomoleküle auf Einzelmolekülebene

Ein Team organischer Chemiker vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung hat in Zusammenarbeit mit Forschern der Universität Tübingen und der Universität Kopenhagen eine Mikroskopiemethode entwickelt, um Bilder von an Biomolekülen gebundenen Glykanen aufzunehmen. Glykane, bei denen es sich um Kohlenhydrate handelt, die an verschiedenen biologischen Prozessen beteiligt sind, kommen typischerweise auf Zelloberflächen vor. Diese in Science veröffentlichte Forschungsarbeit stellt einen Durchbruch bei bildgebenden Verfahren auf Einzelmolekülebene dar.

Glykane spielen eine entscheidende Rolle bei der Proteinfaltung und wurden aufgrund ihrer Bedeutung in biologischen Prozessen ausführlich untersucht. In dieser Studie verwendeten die Forscher eine Elektrospray-Technik, um an Lipid- und Proteinmoleküle gebundene Glykane (bekannt als Glykosaminoglykane und Glykokonjugate) auf Silber- und Kupferoberflächen zu drücken. Dies ermöglichte eine direkte Abbildung der Moleküle mittels Rastertunnelmikroskopie.

Durch den Einsatz dieser Technik konnte das Forschungsteam spezifische Monosaccharide in Glykanketten identifizieren und Einblicke in die Ausrichtung und Bindungspositionen von Glykanen an Proteinrückgraten gewinnen. Die Wissenschaftler demonstrierten auch die Anwendung dieser Bildgebungsmethode, indem sie Bilder von sauerstoffgebundenen Glykanen aufzeichneten, die an Muzinproteine ​​gebunden sind, was möglicherweise bei der Erkennung früher Krebsbiomarker helfen könnte.

Diese neuartige Bildgebungstechnik hat großes Potenzial für verschiedene Forschungsanstrengungen, einschließlich der Identifizierung unbekannter Glykolipide und Glykoproteine. Die Fähigkeit, die Sequenzen und Positionen von Glykanen auf Einzelmolekülebene zu visualisieren, liefert wertvolle Einblicke in die strukturellen Eigenschaften und funktionellen Rollen dieser Kohlenhydrate in biologischen Prozessen.

Quelle: Kelvin Anggara et al., Direkte Beobachtung von an Proteine ​​und Lipide gebundenen Glykanen auf Einzelmolekülebene, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856