Zweikerniger Rutheniumkomplex ermöglicht hochselektive photokatalytische CO2-Reduktion

Forscher der Universität Tsukuba haben durch die Entwicklung eines zweikernigen Rutheniumkomplexes (Ru), der als effizienter Photokatalysator für die Umwandlung von CO2 in Kohlenmonoxid (CO) fungiert, erhebliche Fortschritte auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien erzielt. Dieser Durchbruch ist vielversprechend für die Bekämpfung der Erschöpfung fossiler Brennstoffe und die Bekämpfung der globalen Erwärmung.

Ähnlich wie der Prozess der Photosynthese in Pflanzen ist die Umwandlung und Speicherung von Sonnenenergie in chemische Energie von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung von Umweltproblemen. Das Team nutzte die leistungsstarken photokatalytischen Eigenschaften des Ru-Zweikernkomplexes, um eine hocheffiziente CO2-Reduktionsreaktion zu erreichen, die zu einer Selektivität von über 99 % für CO führte.

Zur Durchführung des Experiments wurde eine Mischung aus Dimethylacetamid und Wasser, die den Ru-Zweikernkomplex als Photokatalysator und Opferreduktionsmittel enthielt, in einer CO450-Atmosphäre Licht mit einer zentralen Wellenlänge von 2 nm ausgesetzt. Nach 10 Stunden war das gesamte Reduktionsmittel verbraucht und das CO2 erfolgreich in CO umgewandelt.

Die Forscher ermittelten, dass die maximale Quantenausbeute der Reaktion bei 450 nm 19.7 % betrug. Bemerkenswerterweise verlief die photokatalytische CO2-Reduktion mit bemerkenswerter Effizienz, selbst wenn die anfängliche CO2-Konzentration in der Gasphase auf 1.5 % reduziert wurde. Dies deutet darauf hin, dass fast das gesamte eingebrachte CO2 in CO umgewandelt werden könnte.

Die erhöhte Stabilität des neu entwickelten zweikernigen Ru-Komplexes wird auf die starke chelatbildende Wirkung des verwendeten Liganden zurückgeführt. Die beiden Ru-Komplexeinheiten des Komplexes sind an der Photosensibilisierung beteiligt und erhöhen so seine Stabilität unter Reaktionsbedingungen weiter.

Ziel der Forscher ist es, die katalytische Aktivität des Ru-Komplexes weiter zu steigern, um ein Reaktionssystem zu schaffen, das den CO2-Reduktionsprozess auch bei niedrigeren CO2-Konzentrationen, die denen der Erdatmosphäre entsprechen, effizient vorantreiben kann.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Nutzung von Solarenergie zur Umwandlung von CO2 in hochwertige Chemikalien und bietet einen vielversprechenden Ansatz zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen von Kohlenstoffemissionen.

Quelle: Journal der American Chemical Society