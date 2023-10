Die Kraft digitaler Geländemodelle: Die Geheimnisse des Mars entschlüsseln

Stellen Sie sich vor, Sie schweben über den majestätischen Schluchten des Mars und erleben den Nervenkitzel der Erkundung bequem von zu Hause aus. Dank der bahnbrechenden Arbeit von Spezialisten am Lunar and Planetary Laboratory der University of Arizona ist dieses virtuelle Abenteuer jetzt möglich.

Mithilfe spezieller Software und hochauflösender Bilder aus dem Weltraum hat ein Team des Lunar and Planetary Laboratory realistische Geländemodelle der Marsoberfläche erstellt. Diese digitalen Geländemodelle (DTMs) ermöglichen es Missionsplanern, potenzielle Landeplätze für Rover und Lander zu untersuchen sowie sichere Routen durch das fremde Gelände zu kartieren und so den Grundstein für zukünftige Erkundungskampagnen zu legen.

Der Prozess der Erstellung eines DTM beginnt mit dem High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), einem Kamerainstrument an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter der NASA. HiRISE erfasst hochauflösende Bilder der Marsoberfläche mithilfe einer Methode namens Push-Broom-Fotografie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnappschüssen führt HiRISE einen langen Scan des Planeten durch und erzeugt Bilder, die zur Erstellung von DTMs verwendet werden. Hierbei handelt es sich um Topografiekarten, die die Form der Planetenoberfläche erfassen.

„Die Herstellung dieser DTMs dauert lange“, sagt HiRISE-Outreach-Koordinator Ari Espinoza. „Ihre hohe Zahl unterstreicht den Wert, den HiRISE immer noch hat, insbesondere da niemand sonst so hochauflösende Bilder des Marsgeländes produziert.“

Der von HiRISE erfasste Detaillierungsgrad ist erstaunlich. Es kann Objekte mit einer Größe von nur einem Meter auflösen und potenzielle Hindernisse und Gefahren aufdecken, die aus der Entfernung möglicherweise nicht erkennbar sind. Die Fülle an DTMs der University of Arizona hat sie zu einer äußerst gefragten Ressource für die Untersuchung von Veränderungen in der Geologie des Mars, die Identifizierung sicherer Landeplätze und die Navigation von Rover-Routen gemacht.

Um ein DGM zu erstellen, sind zwei Bilder desselben Bereichs erforderlich, die aus unterschiedlichen Winkeln und Umlaufbahnen aufgenommen wurden. Diese Stereopaare werden dann zur Erstellung der 3D-Topographiekarten verwendet. Der Prozess ist intensiv und umfasst eine Kombination aus Codierung, Bildauswertung und manueller Bearbeitung.

Während ihre Hauptfunktion darin besteht, die Missionsplanung zu unterstützen, liefern DTMs auch wertvolle Einblicke in die dynamischen Prozesse auf dem Mars. Von der Beobachtung saisonaler Veränderungen der Frostbedeckung bis hin zur Verfolgung der Bewegung von Sanddünen bieten die DTMs eine einzigartige Perspektive, die es Wissenschaftlern ermöglicht, die Geheimnisse des Roten Planeten zu lüften.

Wenn Sie sich also das nächste Mal auf eine virtuelle Reise durch die Marsschluchten begeben oder gemeinsam mit einem Rover durch das tückische Gelände navigieren, denken Sie an die Leistungsfähigkeit digitaler Geländemodelle und an das engagierte Team der University of Arizona, das weiterhin die Geheimnisse unseres Nachbarplaneten entschlüsselt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein digitales Geländemodell (DTM)?

Ein digitales Geländemodell (DTM) ist eine topografische Karte, die die Form und Merkmale einer Planetenoberfläche erfasst. Im Zusammenhang mit dem Mars werden DTMs mithilfe hochauflösender Bilder erstellt, die von der HiRISE-Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter der NASA aufgenommen wurden.

2. Wie werden digitale Geländemodelle bei der Marserkundung eingesetzt?

DTMs sind unschätzbare Werkzeuge für Missionsplaner. Sie ermöglichen die Untersuchung potenzieller Landeplätze, die Identifizierung sicherer Routen für Rover und Lander sowie die Untersuchung von Veränderungen in der Geologie des Mars im Laufe der Zeit. Sie bieten eine realistische Darstellung des Marsgeländes und helfen bei der Navigation und dem Verständnis dynamischer Prozesse auf dem Planeten.

3. Welche Bedeutung haben die hochauflösenden Bilder von HiRISE?

Die hochauflösenden Bilder von HiRISE liefern beispiellose Details der Marsoberfläche. Sie können Objekte mit einer Größe von nur einem Meter auflösen und potenzielle Hindernisse aufdecken, die aus der Ferne möglicherweise nicht sichtbar sind. Diese Bilder bieten in Kombination mit der Erstellung von DTMs ein tieferes Verständnis der Marslandschaft und ihrer geologischen Merkmale.

4. Wie werden DTMs aus HiRISE-Bildern erstellt?

Um ein DTM zu erstellen, werden zwei Bilder desselben Bereichs aus unterschiedlichen Winkeln und Umlaufbahnen aufgenommen. Mithilfe dieser Stereopaare werden 3D-Karten erstellt, die die Topographie der Marsoberfläche genau darstellen. Der Prozess umfasst Codierung, Bildauswertung und manuelle Bearbeitung, um Genauigkeit sicherzustellen und Fehler zu beseitigen.

5. Welche Erkenntnisse können DTMs über den Mars liefern?

Mithilfe von DTMs können Wissenschaftler Veränderungen auf der Marsoberfläche beobachten, beispielsweise saisonale Schwankungen der Frostbedeckung und die Bewegung von Sanddünen. Sie helfen auch bei der Navigation von Rovers und helfen dabei, potenzielle Gefahren zu erkennen und sich in schwierigem Gelände zurechtzufinden. Insgesamt bieten DTMs eine einzigartige Perspektive, die zu unserem Verständnis des Roten Planeten beiträgt.