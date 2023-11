Bahnbrechende Technik nutzt mikrobielle DNA zur Erkennung vergrabener Mineralien

Forscher haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Mineralienexploration gemacht. Durch die Untersuchung mikrobieller DNA im Oberflächenboden haben Wissenschaftler der University of British Columbia (UBC) eine nicht-invasive Methode zum Nachweis von vergrabenem Kimberlit, einem mit Diamanten verbundenen Gestein, entwickelt. Diese innovative Technik bietet eine präzisere Alternative zur herkömmlichen geochemischen Analyse und könnte den Bergbausektor revolutionieren.

In ihrer in Nature Communications Earth and Environment veröffentlichten Studie erklären die Forscher, dass Mikroben im Boden Veränderungen erfahren, wenn sie mit Erzmaterialien in Kontakt kommen. Diese Veränderungen können als „biologische Fingerabdrücke“ dienen, die das Vorhandensein vergrabener Mineralvorkommen verraten. Durch die Analyse der DNA-Sequenzen dieser Indikatormikroben konnten die Wissenschaftler den spezifischen Standort des Kimberlits identifizieren, der Dutzende Meter unter der Erdoberfläche vergraben liegt.

Die Auswirkungen dieser Forschung gehen über die Diamantenexploration hinaus. Dieselben DNA-Sequenzierungsmethoden können zur Identifizierung anderer Mineralien eingesetzt werden, die für den globalen Übergang zu grüner Energie von entscheidender Bedeutung sind. Die laufenden Forschungen des Teams haben beispielsweise vielversprechende Ergebnisse bei der Entdeckung von Porphyr-Kupfer-Lagerstätten gezeigt, die für die Produktion erneuerbarer Energietechnologien von entscheidender Bedeutung sind.

Durch die Nutzung der Kraft mikrobieller DNA kann diese Technik den Mineraliensuchern möglicherweise Zeit und Ressourcen sparen. Anstatt sich ausschließlich auf Bohrungen und chemische Analysen zu verlassen, die teuer und zeitaufwändig sein können, bietet dieser nicht-invasive Ansatz eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, vergrabene Mineralien zu lokalisieren. Darüber hinaus eröffnet es neue Möglichkeiten für weitere Innovationen in der Bergbauindustrie.

FAQ

F: Wie funktioniert die mikrobielle DNA-Technik?

A: Mikroben im Boden verändern sich, wenn sie mit Erzmaterialien in Kontakt kommen. Durch die Analyse der DNA-Sequenzen dieser Indikatormikroben können Forscher das Vorhandensein und den Standort vergrabener Mineralablagerungen identifizieren.

F: Welche Vorteile hat diese Technik im Vergleich zu herkömmlichen Methoden?

A: Im Gegensatz zur herkömmlichen geochemischen Analyse, bei der Elemente im Boden gebohrt und getestet werden, ist die mikrobielle DNA-Technik nicht-invasiv, präziser und möglicherweise kostengünstiger.

F: Kann diese Technik auf andere Mineralien als Diamanten angewendet werden?

A: Ja, diese Technik hat breitere Anwendungsmöglichkeiten bei der Mineralexploration. Die Forscher haben auch vielversprechende Ergebnisse bei der Identifizierung von Porphyr-Kupfer-Lagerstätten gezeigt, die für erneuerbare Energietechnologien von entscheidender Bedeutung sind.

F: Was sind die Auswirkungen auf den Bergbausektor?

A: Diese bahnbrechende Technik könnte die Zukunft des Bergbausektors neu definieren, indem sie eine präzisere und effizientere Methode zur Identifizierung vergrabener Mineralien bietet. Es hat das Potenzial, den Bergleuten Zeit und Ressourcen zu sparen, was zu einer höheren Produktivität und Kosteneinsparungen führt.

Quellen:

– Nature Communications Erde und Umwelt (https://www.nature.com/ncomms/)

– University of British Columbia (https://www.ubc.ca/)