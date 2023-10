Können Pilze den Planeten retten? Die überraschende Rolle von Pilzen bei der Reduzierung von Plastikmüll

By

Kunststoffabfälle sind nach wie vor ein großes globales Problem, da nur ein mageres Prozent des häufig verwendeten Kunststoffs wie Polypropylen recycelt wird. Diese alarmierende Statistik hat zur Plastikverschmutzungskrise beigetragen, die schädliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Allerdings könnte ein unwahrscheinlicher Held den Schlüssel zur Bekämpfung dieses Problems in der Hand haben: Pilze.

Forscher haben herausgefunden, dass bestimmte Pilzarten wie Aspergillus terreus und Engyodontium album die bemerkenswerte Fähigkeit besitzen, Plastik abzubauen. In einer bahnbrechenden Studie wurde vorbehandeltes Polypropylen einer UV-Strahlung und einer Wärmebehandlung unterzogen und dann diesen Pilzen ausgesetzt. Im Laufe von 90 Tagen konnten die Pilze 27 % des Kunststoffs erfolgreich abbauen und erreichten den vollständigen Abbau am 140. Tag. Diese Abbaurate ist die höchste, über die in der wissenschaftlichen Literatur berichtet wird.

Während dieser Durchbruch Hoffnung für Gebiete mit begrenzter Abfallinfrastruktur bietet, ist es wichtig zu erkennen, dass die Reduzierung des Plastikverbrauchs weiterhin im Vordergrund stehen sollte. Die Produktion und das Recycling von Kunststoffen tragen zu erheblichen Kohlenstoffemissionen bei, und auch der Abbau von Kunststoff durch Pilze setzt Kohlenstoff frei. Diese Lösungen sind am effektivsten für vorhandenen Plastikmüll.

Interessanterweise schaffen in aquatischen Ökosystemen vorhandene Kunststoffe eine einzigartige Umgebung für Pilze und Bakterien. Diese mikrobiellen Gemeinschaften leben von Plastikmüll und bilden im Wesentlichen ein „Mikrobenriff“. Vor allem biologisch abbaubare Kunststoffe können diesen Mikroben als Nahrungsquelle dienen. Forscher haben verschiedene Arten von Pilzen, darunter Pflanzenpathogene wie Fusarium und Neocosmospora, in Plastikabfallproben identifiziert, die aus verschiedenen erdölbasierten Polymeren gesammelt wurden.

Das Potenzial pflanzenpathogener Pilze für den Abbau synthetischer Polymere ist vielversprechend. Durch die Untersuchung, wie diese Pilze Nährstoffe aus Pflanzen extrahieren, können Forscher entscheidende Erkenntnisse über ihre Fähigkeit gewinnen, Plastik abzubauen.

Während die Idee, dass Pilze den Planeten retten könnten, weit hergeholt erscheinen mag, bieten die bemerkenswerten Fähigkeiten von Pilzen beim Plastikabbau eine neue Perspektive für die Bewältigung der Plastikverschmutzungskrise. Durch die Kombination innovativer Ansätze wie plastikfressender Würmer und Pilzabbau können wir auf eine nachhaltigere Zukunft hinarbeiten.

FAQ:

F: Können Pilze den Plastikmüll vollständig beseitigen?



A: Während bestimmte Arten von Pilzen Plastik erheblich abbauen können, würde die vollständige Eliminierung von Plastikmüll eine gemeinsame Anstrengung mit anderen innovativen Lösungen und eine Reduzierung des Plastikverbrauchs erfordern. F: Gibt es mögliche Nachteile durch den Pilzabbau von Kunststoff?



A: Der Abbau von Kunststoff durch Pilze setzt auch Kohlenstoff frei und trägt so zu Kohlenstoffemissionen bei. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sich neben dem Pilzabbau auf die Reduzierung des Kunststoffverbrauchs und die Verbesserung der Abfallbewirtschaftung zu konzentrieren. F: Wie können plastikfressende Würmer und Pilze zusammenarbeiten?



A: Plastikfressende Würmer und Pilze verfügen über unterschiedliche Mechanismen zum Abbau von Plastik. Durch die Erforschung und Kombination dieser Ansätze können Forscher wirksamere Strategien zur Reduzierung von Plastikmüll entwickeln. F: Können Pilze alle Arten von Kunststoffen abbauen?



A: Verschiedene Pilzarten können unterschiedliche Fähigkeiten haben, bestimmte Arten von Kunststoffen abzubauen. Die laufende Forschung zielt darauf ab, Pilze zu identifizieren, die eine Vielzahl synthetischer Polymere effektiv abbauen können.

Quellen:

Universität Sydney: https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2023/10/30/mushrooms-are-eating-plastic–.html