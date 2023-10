By

Der prominente chinesische Wissenschaftler Ouyang Ziyuan, bekannt als „Gründervater“ des chinesischen Monderkundungsprogramms, hat die Genauigkeit der jüngsten sanften Landung Indiens auf der Mondoberfläche in Frage gestellt. Am 23. August landete die indische Raumsonde Chandrayaan-3 erfolgreich in der Nähe des Südpols des Mondes, doch Ouyang äußerte Bedenken hinsichtlich der Darstellung dieser Leistung.

Ouyang argumentiert, dass der Landeplatz der Chandrayaan-3 nicht wie behauptet in der Nähe des Mondsüdpols lag. Er gibt an, dass die genauen Koordinaten für den Mondsüdpol zwischen 88.5 und 90 Grad liegen, während Chandrayaan-3 auf dem 69. Grad südlicher Breite landete, also 619 Kilometer von der Polarregion entfernt. Ihm zufolge sei es falsch, es als Landung in der Nähe des Mondsüdpols zu bezeichnen.

Richard de Grijs, Professor an der Macquarie University, stimmt mit Ouyangs Einschätzung überein und stellt fest, dass Chandrayaan-3 außerhalb der Mondsüdpolregion gelandet ist. Die NASA definiert die gesamte Polarregion als zwischen 80 und 90 Grad südlich gelegen, und nach dieser Definition landete Chandrayaan-3 nicht in der Polarregion, obwohl sie einen höheren Breitengrad erreichte als frühere Missionen.

Ouyang vergleicht auch Indiens Weltraumforschungsfähigkeiten mit denen Chinas und hebt Chinas Fortschritte bei der direkten Entsendung von Orbitern und Landern in die Transferumlaufbahn Erde-Mond hervor. Er argumentiert, dass Indien Einschränkungen bei der Kapazität seiner Trägerraketen hat, die es daran hindern, die gleiche Leistung zu erbringen.

Trotz dieser Kritik lohnt es sich, die Leistung Indiens anzuerkennen, die weiter vordringt als jedes andere Raumschiff und Russland, die Vereinigten Staaten und sogar China selbst übertrifft. Russlands jüngste Mondmission Luna-25 endete mit einem Absturz, während China und die USA ebenfalls Interesse an der Erforschung des Mondsüdpols gezeigt haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar Zweifel an der Genauigkeit der indischen Landung in der Nähe des Mondsüdpols gibt, es sich aber dennoch um eine beeindruckende Leistung in der Weltraumforschung handelt.

