Ursprünge von Bitcoin: Beteiligung der NSA entlarvt

Im Bereich der Kryptowährungen ist Bitcoin zweifellos die bekannteste und am weitesten verbreitete Währung. Allerdings haben Fragen zu seinem Ursprung ähnliche Spekulationen ausgelöst wie die ungelöste Debatte um den Ursprung von COVID-19. Während allgemein anerkannt wird, dass Bitcoin von Satoshi Nakamoto erfunden wurde, einem pseudonymen Programmierer, der 2008 ein Papier veröffentlichte, in dem es beschrieben wurde, bevor es verschwand, deutet eine im Internet kursierende Theorie auf eine Beteiligung der National Security Agency (NSA) an seiner Entstehung hin.

Diese Theorie geht auf einen Artikel zurück, der 1996 von NSA-Mitarbeitern mit dem Titel „How to make a mint: the cryptography of anonym electronic cash“ verfasst wurde. Das Papier bezieht sich auf die Arbeit eines Forschers namens „Tatsuaki Okamoto“, von der einige glauben, dass sie die NSA mit der Entstehung von Bitcoin in Verbindung bringt. Bei diesem Artikel handelt es sich jedoch lediglich um einen Überblick über kryptografische Ideen, die im Gegensatz zum dezentralen Design von Bitcoin in digitalen Bargeldsystemen implementiert werden könnten. Die in dem Papier besprochenen Systeme beruhen im Gegensatz zum vertrauenswürdigen Charakter von Bitcoin auf einer Aufsichtsbehörde. Wie der Kryptowährungsskeptiker David Rosenthal betont, ist die Idee, dass die NSA eine dezentralisierte Kryptowährung entwickeln würde, die die Funktionen ihrer eigenen Regierung untergräbt, unplausibel.

Während es sich bei der Theorie einer Beteiligung der NSA an der Entstehung von Bitcoin wahrscheinlich nur um eine weitere Verschwörung handelt, lässt sich eine Parallele ziehen. Im Jahr 1997 wurde bekannt, dass Clifford Cocks, ein Mathematiker am GCHQ, dem britischen Äquivalent der NSA, heimlich eine entscheidende kryptografische Technologie erfunden hatte, die sowohl Bitcoin als auch dem Internet selbst zugrunde liegt. Diese Entdeckung ging der Anerkennung voraus, die einer Gruppe amerikanischer Forscher für dieselbe Technologie zuteil wurde.

Trotz der Spekulationen und Verschwörungstheorien floriert Bitcoin weiterhin. Trotz eines erheblichen Absturzes im vergangenen Jahr behält es immer noch einen Wert von etwa 27,500 US-Dollar. Während der Kryptowährungsmarkt voranschreitet, bleiben die Ursprünge von Bitcoin möglicherweise weiterhin im Dunkeln, doch seine anhaltende Popularität und Innovation können nicht geleugnet werden.

Quellen:

– „Wie man eine Münze herstellt: die Kryptographie anonymen elektronischen Geldes“ – Forschungsbericht von NSA-Mitarbeitern, 1996.

– David Rosenthals Blog – „Die unplausible NSA- und Bitcoin-Verschwörungstheorie.“