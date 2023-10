Diamanten als Quantensimulatoren zur Untersuchung komplexer Quantendynamik

By

Laut einer in Physical Review Letters veröffentlichten Studie verwenden Forscher der Washington University in St. Louis Diamanten als Quantensimulatoren, um komplexe Quantendynamik zu untersuchen. Durch den Beschuss von Diamanten mit Stickstoffatomen erzeugen die Forscher Fehler in der Kristallstruktur, die mit Elektronen gefüllt werden, die Quanteneigenschaften wie Spin und Magnetismus aufweisen. Diese fehlerhaften Diamanten können als Quantensensoren dienen, die auf ihre Umgebung reagieren und miteinander interagieren.

Klassische Computer sind für die Simulation von Quantensystemen aufgrund des exponentiellen Dimensionswachstums mit der Hinzufügung weiterer Teilchen nicht geeignet. Das Forschungsteam hat jedoch gezeigt, dass es möglich ist, komplexe Quantendynamik mithilfe eines kontrollierbaren Quantensystems direkt zu simulieren. Das Team erstellte ein Simulationsprogramm innerhalb des konstruierten Quantensystems und beobachtete die Ergebnisse, ein Ansatz, der mit klassischen Computern nahezu unmöglich wäre.

Das von den Forschern entwickelte diamantbasierte System arbeitet bei Raumtemperatur, im Gegensatz zu anderen Quantensimulationssystemen, die ultrakalte Temperaturen erfordern. Das Team konnte die Systemstabilität aufrechterhalten, indem es die Thermalisierung verhinderte, bei der das System übermäßig viel Energie absorbiert, wodurch die Fehler ihre Quanteneigenschaften verlieren. Indem das Team das System schnell antreibt, verzögert es die Thermalisierung und hält das System in einem stabilen Zustand.

Dieses auf Diamanten basierende Quantensystem ermöglicht es Physikern, Wechselwirkungen zwischen mehreren Quantenregionen gleichzeitig zu untersuchen. Es besteht auch das Potenzial für die Entwicklung hochempfindlicher Quantensensoren, denn je länger ein Quantensystem seinen Quantenzustand beibehalten kann, desto höher ist seine Empfindlichkeit. Das Team arbeitet mit anderen Forschern im Center for Quantum Leaps zusammen, um interdisziplinäre Erkenntnisse zu gewinnen und die Möglichkeiten zur Verbesserung der Sensorleistung sowie zur Untersuchung von Quantenmaterialien und Thermodynamik zu erkunden.

Diese Forschung trägt zur Weiterentwicklung der Quantensimulation bei und hat Auswirkungen auf die Untersuchung neu auftretender Phänomene und neuartiger Phasen der Materie im Bereich der Quantenphysik.

Referenz: „Quasi-Floquet Prethermalization in a Disordered Dipolar Spin Ensemble in Diamond“ von Guanghui He, Bingtian Ye, Ruotian Gong, Zhongyuan Liu, Kater W. Murch, Norman Y. Yao und Chong Zu, 27. September 2023, Physical Review Letters.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.130401

Quellen:

– Physical Review Letters: Von Experten begutachtete wissenschaftliche Zeitschrift, herausgegeben von der American Physical Society

– Washington University in St. Louis: Forschungseinrichtung

– Zentrum für Quantensprünge: unterstützte das Forschungsteam bei der Weiterentwicklung der Quantensimulation