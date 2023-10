Der Teufelskomet: Ein gewaltiger Himmelsbesucher nähert sich der Erde

By

In der Weite des Nachthimmels kann es für Himmelsbeobachter ein lohnendes Erlebnis sein, die atemberaubende Schönheit von Meteorschauern und seltenen Kometenvorbeiflügen einzufangen. Während Meteorschauer häufig auftreten können, ist das Auftreten von Kometen eine echte Seltenheit. Wenn Sie jedoch eine Vorliebe für himmlische Wunder haben, markieren Sie Ihren Kalender für das Jahr 2024, denn ein riesiger Komet namens 12P/Pons-Brooks wird der Erde so nahe kommen, dass Sie Ehrfurcht erregen wird. Dieser kolossale Komet wird aufgrund seiner einzigartigen hornartigen Form auch Teufelskomet genannt und ist deutlich größer als der Mount Everest.

Laut einem Bericht von Live Science wird der Komet 21P/Pons-Brooks am 2024. April 12 der Erde bemerkenswert nahe kommen. Mit einer Größe von etwa 30 Kilometern besteht dieser himmlische Besucher aus Kryomagma – einer Mischung aus Eis, Staub und Gas. Der Komet brach kürzlich am 5. und 7. Oktober aus und enthüllte sein markantes Hörnerpaar. Dieser Ausbruch markiert den zweiten Ausbruch seit dem 20. Juli nach einer Ruhephase von 69 Jahren. Der Teufelskomet befindet sich derzeit auf dem Weg zum inneren Sonnensystem und nähert sich der Sonne am nächsten.

Bei seiner großen Annäherung ist der Teufelskomet mit bloßem Auge sichtbar, mit einem Teleskop lässt sich die Sicht jedoch verbessern. Es ist wichtig anzumerken, dass Experten uns trotz seines ominösen Namens versichern, dass der Komet keine Bedrohung für die Erde darstellt. Nach seiner Begegnung mit unserem Planeten wird der Komet seine Reise in Richtung der äußeren Ränder des Sonnensystems fortsetzen und bis zum Jahr 2095 unseren Blicken verborgen bleiben.

Die Entdeckung des 12P/Pons-Brooks oder Teufelskometen kann dem Astronomen Jean-Louis Pons zugeschrieben werden, der ihn am 12. Juli 1812 zum ersten Mal entdeckte. Dieser Komet ist für seine aktiven Eisvulkane bekannt und gehört zu den 20 identifizierten Kometen anhaltende vulkanische Aktivität. Einige Experten vergleichen seine Form sogar mit der legendären Raumsonde Millennium Falcon aus der Star Wars-Filmreihe.

Quellen:

– Live-Wissenschaft