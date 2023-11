Die faszinierende Geschichte und das überraschende Verhalten des Kometen 12P/Pons-Brooks

By

Im Jahr 1812 wurde der Komet 12P/Pons-Brooks erstmals gesichtet, als der französische Astronom Jean Louis Pons ihn als formloses Objekt ohne Schweif entdeckte. In den folgenden Wochen gewann es an Helligkeit und Sichtbarkeit und erreichte im September eine Stärke von 4.0 mit einem Schweif von drei Grad. Mehrere Astronomen versuchten, seine Umlaufbahn zu berechnen und stellten fest, dass es sich um einen periodischen Kometen mit einer Periode von etwa 65 bis 75 Jahren handelte.

Gehen wir zurück ins Jahr 1883, als der amerikanische Kometenbeobachter William R. Brooks den Kometen bei seiner Suche nach Kometen wiederentdeckte. Zunächst schwach, kam es zu unerwarteten Helligkeitsausbrüchen, die sich von 11.0 auf 8.0 veränderten und mit bloßem Auge sichtbar wurden. Detaillierte Skizzen zeigten einen Kern, von dem hufeisenförmige Strahlen ausgingen. Der Komet kam im Januar 1884 der Sonne am nächsten und verblasste allmählich, bis er im Juni desselben Jahres verschwand.

In den folgenden Jahren deuteten Orbitalberechnungen auf eine mögliche Rückkehr im Jahr 1954 hin. Der Komet wurde 1953 wiederentdeckt, wobei es zu bemerkenswerten Helligkeitsausbrüchen kam, die ihn über Nacht um das Hundertfache heller machten. Am 100. Mai 22 erreichte er seinen sonnennächsten Punkt, den sogenannten Perihel. Nach dem Perihel wurde er von der Südhalbkugel aus besser sichtbar.

Komet 12P/Pons-Brooks folgt einer elliptischen Umlaufbahn, wobei das Perihel etwa drei Viertel der Entfernung von der Erde zur Sonne beträgt. Diese Umlaufbahn ähnelt der des Halleyschen Kometen. Darüber hinaus haben die Kometen 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf und 20D/Westphal, obwohl sie nicht mehr existieren, ähnliche Umlaufbahnen, was ihnen den Titel Neptuns Kometenfamilie einbringt.

In den letzten Jahren hat der Komet 12P/Pons-Brooks durch seine unerwarteten Aufhellungen Aufmerksamkeit erregt. Als es im Jahr 2020 geborgen wurde, war es zunächst mit einer Stärke von 23.0 extrem schwach, hat sich jedoch seitdem auf etwa eine Stärke von 10.0 aufgehellt. Es wurden plötzliche Helligkeitsausbrüche beobachtet, die an sein Verhalten im Jahr 1883 erinnern und dazu führten, dass sich seine Koma ausdehnte und die Form eines Hufeisens oder Teufelshörnern ähnelte.

Die genaue Ursache dieser Ausbrüche bleibt unbekannt, aber Wissenschaftler spekulieren, dass die Gasansammlung im Kometenkern zu Rissen führt, wodurch Staub und Eis in den Weltraum freigesetzt werden und eine vorübergehende Zunahme der Helligkeit verursacht wird. Während der Komet seine Reise fortsetzt, erwarten Astronomen gespannt seine zukünftigen Bewegungen und sein zukünftiges Verhalten.

FAQ

1. Welche Periode hat der Komet 12P/Pons-Brooks?

Komet 12P/Pons-Brooks hat eine Periode von etwa 65 bis 75 Jahren.

2. Wie ergaben frühere Beobachtungen des Kometen in den Jahren 1883 und 1953–54 unerwartete Helligkeitsausbrüche?

Während dieser Beobachtungen erlebte der Komet einen plötzlichen Anstieg der Helligkeit, möglicherweise aufgrund der Gasansammlung in seinem Kern, was zur Freisetzung von Staub und Eis in den Weltraum führte.

3. Wie verhält sich die Umlaufbahn des Kometen 12P/Pons-Brooks im Vergleich zu der des Halleyschen Kometen?

Die Umlaufbahn des Kometen 12P/Pons-Brooks ähnelt in Form und Größe der des Halleyschen Kometen, obwohl sich Halley in einer rückläufigen Richtung bewegt, die entgegengesetzt zu den Planeten verläuft.

4. Was sind die anderen Kometen in Neptuns Kometenfamilie?

Neben dem Kometen 12P/Pons-Brooks gehören auch die Kometen 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf und 20D/Westphal zur Neptun-Kometenfamilie.

5. Warum ist der Komet 12P/Pons-Brooks als „Teufelskomet“ bekannt?

Der Komet 12P/Pons-Brooks erhielt den Spitznamen „Teufelskomet“ aufgrund seines eigenartigen Aussehens bei Ausbruchsereignissen, das der Form von Teufelshörnern ähnelt.